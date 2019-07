Sorgen um Rebic - Einsatz in Gefahr

Wegen Rückenschmerzen hatte Ante Rebic am Sonntag und Montag mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt. Beim Vormittagstraining am Dienstag stand er wieder mit seinen Kollegen auf dem Rasen, brach die Einheit aber nach nicht mal 30 Minuten ab.

Aus Frankfurts Trainingslager in Windischgarsten berichtet Julian Franzke

Ob Rebic am Donnerstag im Rückspiel gegen Flora Tallinn auflaufen kann, ist offen. Zweifel sind zumindest angebracht. Nach den Abgängen von Sebastien Haller und Luka Jovic sollte Trainer Adi Hütter beim Kroaten aber lieber kein Risiko eingehen. Allzu üppig ist Frankfurt im Sturm nämlich noch immer nicht besetzt. Sollte Rebic ausfallen, könnte Dejan Joveljic in die erste Elf rücken. Hütter könnte sich aber auch für Daichi Kamada oder Mijat Gacinovic als hängende Spitze neben Goncalo Paciencia entscheiden.

Definitiv nicht mit von der Partie sein wird Simon Falette. Der Teilnehmer am Afrika-Cup stieg nach seinem Urlaub erst in Windischgarsten ins Mannschaftstraining ein, wo er bisher einen engagierten, guten Eindruck hinterlässt. Die Eintracht hatte den Innenverteidiger jedoch nicht für die zweite Qualifikationsrunde zur Europa League gemeldet. Sollte Frankfurt am Donnerstag gegen Tallinn in die nächste Runde einziehen, kann der Kader jedoch komplett neu nominiert werden. Neben Falette dürfte dann auch Sebastian Rode zum Aufgebot zählen.

Allerdings ist noch immer nicht ganz klar, ob Falettes Zukunft bei der Eintracht liegt. Der 27-Jährige erklärte am Dienstag: "Ich bin sehr zufrieden in Frankfurt und habe ein gutes Gefühl, aber ich will auch spielen." Sollte Falette angesichts der bevorstehenden Verpflichtung von Martin Hinteregger in den nächsten Wochen absehen können, dass seine Aussichten auf Spielpraxis schwinden, könnte er sich womöglich trotz des grundsätzlichen Wohlfühlfaktors in Frankfurt zu einem Wechsel entschließen. Fortuna Düsseldorf soll schon vor Wochen Interesse signalisiert haben.