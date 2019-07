Uerdingens Königshofer: "…dann wünsche ich ihnen viel Spaß"

Wenn am Dienstagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker.de) die SpVgg Unterhaching beim KFC Uerdingen in Düsseldorf gastiert, dürfte es vor allem für Lukas Königshofer eine besondere Partie werden: Der Torwart spielte zwei Jahre für Haching, ehe er im Sommer nach Krefeld wechselte. Während sich viele Kollegen in seiner Situation demütig präsentieren würden, untermauert er vor dem Aufeinandertreffen sein Image als "Typ".

Will seinen Ex-Kollegen "eins auswischen": Lukas Königshofer. imago images