Covic "produziert Chaos" - Leckie wieder mittendrin

Am Dienstagvormittag nahm Ante Covic die Hertha-Profis nochmal richtig ran. Spielformen auf kleinen Feldern standen an, Kapitän Vedad Ibisevic und Kollegen waren vor allem in puncto Handlungsschnelligkeit und Überzahlspiel gefordert.

Trainiert wieder mit der Hertha: Matthew Leckie. imago images