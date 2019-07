Krämer: "Wir müssen etwas basteln"

Den Saisonauftakt hatte sich der Zweitliga-Absteiger sicherlich anders vorgestellt: Mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen im Gepäck erwartet der 1. FC Magdeburg am Mittwoch (19 Uhr) den Aufsteiger Waldhof Mannheim. FCM-Trainer Stefan Krämer und sein Kapitän Christian Beck äußerten sich auf der obligatorischen Pressekonferenz zum Gegner, dem Engpass im Abwehrzentrum und der bisherigen Punktausbeute.

Auf mindestens sechs Spieler muss Krämer im Duell gegen Mannheim verzichten: Während Dustin Bomheuer, Tobias Müller, Tarek Chahed und Philipp Harant verletzungsbedingt fehlen, muss Björn Rother aufgrund seiner Sperre aus dem Braunschweig-Spiel passen. Zudem ist der Einsatz des an einem Infekt erkrankten Timo Perthel fraglich. Somit würden dem FCM gleich vier Verteidiger fehlen. Während Perthel jedoch durch Leihspieler Thore Jacobsen (Werder Bremen) auf der angestammten Linksverteidiger-Position ersetzt werden könnte, gestaltet sich die Suche nach einem Duo fürs Abwehrzentrum schwierig. Krämer deutete eine kreative Lösung an: "Wir müssen eventuell etwas basteln. Vielleicht kommt es zu einer Konstellation, mit der niemand rechnet." Brian Koglin, der letzte verbliebene gelernte Innenverteidiger, dürfte seinen Startelfplatz sicher haben, neben ihm könnte ein Sechser wie beispielsweise Charles Elie Leprevette auflaufen.

"Am Mittwochabend möchten wir den ersten Dreier holen"

Hinsichtlich der bisher mauen Punktausbeute kommt es für Krämer nun darauf an, "die Dinge sauber zu analysieren". Die "schwierige Situation" kommt für den 52-Jährigen nicht unerwartet, schließlich kann es "am Anfang eben etwas stocken". Obwohl man gegen den Aufsteiger rein nominell als Favorit in die Partie geht, mahnt Krämer: "Wie jedes Drittligaspiel wird es auch gegen Mannheim ein schweres Spiel." Kapitän Beck gibt sich dennoch zielstrebig und weiß um die Bedeutung des Spiels: "Am Mittwochabend möchten wir den ersten Dreier holen."

Dass dies bisher noch nicht gelingen konnte, hängt auch damit zusammen, dass die Spieler ihre eigentliche Leistung nicht auf den Platz bringen konnten. Krämer erkannte eine "kleine Diskrepanz zwischen Trainings- und Spielleistung". Er selbst bleibt trotz der angespannten Situation "gelassen" und selbstbewusst: "Ich bin von meiner Arbeitsweise überzeugt."