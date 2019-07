Sturm schließt sich dem Chemnitzer FC an

Der Chemnitzer FC hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Philipp Sturm verpflichtet. Der 20-jährige Österreicher spielte zuletzt für das Red-Bull-Farmteam FC Liefering.

"Wir haben für unser Mittelfeld noch nach einem laufstarken, aggressiv anlaufenden Spielertypen gesucht", wird CFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik in einer Pressemitteilung zitiert. Der Drittliga-Aufsteiger ist hierbei in Österreich fündig geworden und hat mit dem österreichischen U-Nationalspieler Sturm einen "jungen, dynamischen Mittelfeldallrounder" verpflichtet.

Der Youngster, der zwischen seinem zehnten und 18. Lebensjahr in der Nachwuchsakademie von Red Bull Salzburg spielte und dort 2017 unter dem heutigen Gladbacher Trainer Marco Rose die UEFA Youth League gewann, spielte zuletzt in der österreichischen 2. Liga beim FC Liefering (32 Spiele, drei Tore, zwei Assists). Nachdem er bereits Ende der vergangenen Woche bei seinem neuen Arbeitgeber mittrainiert hat, schlägt Sturm nun also seine Zelte in Chemnitz auf.

"Ich freue mich auf die neue Umgebung und bin gespannt, in Deutschland spielen zu dürfen", so Sturm. "Ich hoffe, beim Chemnitzer FC viel zu lernen und meine Fähigkeiten weiter ausbauen zu dürfen." Bei den Himmelblauen erhält der Offensivmann die Rückennummer 27. Ob er am Mittwochabend im Heimspiel gegen den SV Meppen (19 Uhr, LIVE! bei kicker.de) bereits dem Kader angehört, ist noch offen.