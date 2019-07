Sancho-Show gegen Zürich

Fünfter Test, fünfter Sieg. Und in jedem Spiel mindestens drei Tore erzielt. Die Vorbereitung läuft abgesehen von kleineren Verletzungsproblemen weiter wie geschmiert für Borussia Dortmund. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fertigten die Westfalen den FC Zürich mit 6:0 (4:0) ab.

Aus dem BVB-Trainingslager in Bad Ragaz berichtet Thomas Hennecke

Zwei Tests an einem Tag auszutragen, das hat mittlerweile Tradition bei Lucien Favre: Er will seine Spieler in der Vorbereitung mindestens einmal über die volle Distanz sehen. "Es ist sehr wichtig", sagte er, "dass sie auch mal 90 Minuten in den Beinen haben."

Einen Teil seines noch immer prallvollen Kaders formierte er im Stadion Ri-Au von Bad Ragaz gegen Zürich, die andere einsatzfähige Hälfte gastiert am Abend (Anstoß 19.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) beim FC St. Gallen.

Favre verordnete dem BVB wieder sein Haus- und Hofsystem (4-2-3-1) mit dem auffälligen Tobias Raschl auf der Zehn. Raphael Guerreiro testete der Trainer in den ersten 45 Minuten auf der offensiven rechten Außenbahn, Jadon Sancho hielt bis zur Pause konsequent die linke Seite, wechselte dann nach rechts. Mit drei Toren unterstrich der Engländer seine herausragende Klasse. Favre freute sich über "viel Ballbesitz, gute Aktionen und sehr gute Bewegungen". Die Chancenverwertung hält er für ausbaufähig: "Es hätte mehr sein können."

Aufstellung BVB: Hitz - Piszczek, Akanji, Balerdi (67. Zagadou), Schmelzer - Delaney, Dahoud - Guerreiro, Raschl (79. Pherai), Sancho - Paco Alcacer

Tore: 1:0 Sancho (9.), 2:0 Delaney (30.), 3:0 Paco Alcacer (38.), 4:0 Paco Alcacer (45./+1), 5:0 Sancho (56.), 6:0 Sancho (85.)