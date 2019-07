Abräumer für Tuchel: PSG holt Gueye für 32 Millionen Euro

Thomas Tuchel bekommt einen neuen Mittelfeld-Abräumer: Idrissa Gueye wechselt für kolportierte 32 Millionen Euro Ablöse vom FC Everton zu Paris Saint-Germain.

Wie PSG am Dienstag offiziell vermeldete, hat Gueye einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2023 unterschrieben. Mit dem Senegalesen verpflichtet der französische Meister einen starken Balleroberer. Laut Opta hat der Mittelfeldspieler seit seinem Debüt für Everton im August 2016 in der Premier League mehr Tackles gemacht (395) und mehr Bälle abgefangen (218) als jeder andere Profi.

PSG hatte sich bereits im Januar um Gueye bemüht, damals aber noch einen Korb von den Toffees erhalten, die ihren Mittelfeldspieler nun aber ziehen ließen. "Ich will meiner Karriere mit dem Wechsel zu PSG einen neuen Schub verleihen. Es ist eines der am besten strukturierten und ambitionierten Projekte in Europa", meinte der 29-Jährige, der 69 Länderspiele für den Senegal bestritten hat, mit dem er unlängst im Endspiel des Afrika-Cup stand (0:1 gegen Algerien).

Gueye, der bei PSG die Rückennummer 27 erhält, kennt die Ligue 1 bereits. Für den OSC Lille bestritt er von 2010 bis 2015 176 Pflichtspiele, 2010/11 gewann er mit dem LOSC, für den damals auch Eden Hazard spielte, die Meisterschaft. 2015 zog es Gueye dann Richtung Premier League: Nach einer Saison bei Aston Villa heuerte er beim FC Everton an, der rund neun Millionen Euro für ihn ausgab.

Everton hat diesen Sommer mit Fabian Delph (von Manchester City) und dem Ex-Mainzer Jonas Lössl (von Huddersfield Town) sowie Mittelfeldspieler André Gomes (war vom FC Barcelona bislang nur ausgeliehen) bereits drei Spieler verpflichtet. Ob der neunmalige englische Meister nach Gueyes Abgang für das Mittelfeld noch einmal tätig war, bleibt abzuwarten. Zuletzt wurden die Toffees unter anderem mit Jean-Philippe Gbamin vom 1. FSV Mainz 05 in Verbindung gebracht.