Rostock nach enttäuschendem Auftakt: "Wir werden wieder aufstehen"

Nur einen Punkt holte Hansa Rostock aus den bisher zwei Spielen gegen Viktoria Köln und den Halleschen FC, in beiden Spielen wäre mehr drin gewesen. Am Dienstagabend (19 Uhr) empfängt das Team von Jens Härtel nun die U 23 des FC Bayern und muss punkten, um nicht noch weiter in den Tabellenkeller abzurutschen.

Hiobsbotschaft für Rostock und Jens Härtel: Erik Engelhardt erleidet einen Kreuzbandanriss. imago images