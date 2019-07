James bleibt wohl bei Real - Keine Rückkehr nach München

Am Dienstagabend spielen die Königlichen in der Münchner Arena. Real Madrid befindet sich derzeit in gehörigen Turbulenzen und trifft am Abend im Rahmen des Audi Cup auf Tottenham. Neben Gareth Bale fehlen auch James und Luka Jovic im Aufgebot der Spanier.

Muss wohl in Madrid bleiben, fehlt aber in München: Der frühere Bayern-Mittelfeldspieler James. imago images