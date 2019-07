Shala: "Musst vor so einer Kulisse gewinnen"

Stürmer Andis Shala von den Kickers Offenbach feierte beim Auftaktsieg gegen den SSV Ulm 1846 mit seinem Tor einen Einstand nach Maß. Beim 2:0-Erfolg zeigte der Verein vom Bieberer Berg, wenn auch noch nicht alles stimmte, wozu er in dieser Saison in der Lage ist. Das gilt es jetzt gegen die U 23 vom SC Freiburg zu bestätigen.

Neuzugang und Torschütze zum 2:0: Andis Shala. imago images

"Das zweite Tor war ein typisches Stürmertor. Wenn du wach bist, zählen die ein bis zwei Prozent", beschrieb der Stürmer sein Tor zum 2:0 im "OFC-Fanradio". Der 30-Jährige hat nach einem Abpraller von Ulm-Keeper Ortag geistesgegenwärtig reagiert und drückte den Ball über die Linie. Auch wenn er zugab, dass er Glück hatte, weil der Ball, den er per Direktabnahme versenkte, auf seinen starken rechten Fuß kam.

Willensleistung beschert Offenbach den Sieg

Von Glück wollte Sturmkollege Moritz Reinhard allerdings nichts wissen. "Es war kein Glück, sondern Wille", resümierte der 23-Jährige die Partie. Ein Indiz für seine Willensleistung ist die Tatsache, dass er nach seinem 1:0-Führungstreffer in der 49. Minute trotz eines wenig später erlittenen Krampfes weiterspielte.

Trainer Daniel Steuernagel übte aber dennoch auch Kritik: "Wir haben mit fünf Ecken in den ersten 15 Minuten gut angefangen, hatten dann aber zu viele Ballverluste und haben dann zu viele lange Bälle geschlagen". Doch in der zweiten Halbzeit habe die "Willensleistung" und de "fantastische Arbeit gegen den Ball" den OFC auf die Siegerstraße gebracht. Dass der Sieg aber letztendlich dennoch verdient war, erkannte auch Gästetrainer Holger Bachthaler auf der anschließenden Pressekonferenz an.

Besonders sicher zeigte sich auch die Verteidigung, die insgesamt nur eine ernste Chance zuließ. Das ist auch Mittelfeldakteur Luigi Campagna nicht entgangen: "Wir stehen stabil und haben vorne die Qualität, das eine oder andere Tor zu machen."

Ein wichtiger Schlüssel zum Auftakterfolg seien laut Shala aber auch die rund 7000 Fans gewesen, bei denen sich der Neuzugang von Rot-Weiß Erfurt im Namen der ganzen Mannschaft bedankte. "Vor so einer Kulisse musst du gewinnen", äußerte sich der Stürmer unmittelbar nach dem Spiel.

Am Sonntag gastieren die Offenbacher dann bei der Reserve des Sportclubs Freiburg, die mit einer 0:2-Niederlage beim Bahlinger SC in die neue Regionalligasaison gestartet ist. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.