Meyer: Lob, Dank und der Gruß von der Tabellenspitze

Einen Auftakt nach Maß hat der SSV Jahn Regensburg hingelegt. Die Oberpfälzer bezwangen am Wochenende den VfL Bochum mit 3:1 und grüßen nach dem 1. Spieltag von Tabellenplatz eins. Ein gelungenes Pflichtspieldebüt feierte hierbei auch Jahn-Schlussmann Alexander Meyer, der sich nach dem "verdienten" Sieg sehr dankbar zeigte und sich nun auf ein "großes Kaliber" freut.

15 Torschüsse feuerte der VfL Bochum am vergangenen Sonntag auf das Tor von Meyer ab, einmal musste sich der 28-Jährige geschlagen geben - nach einem Elfmeter. Im Anschluss an diesen Strafstoß, es war der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Gegner aus dem Ruhrgebiet, sei es, so Meyer (kicker-Note 2,5), "ein bisschen brenzlig" geworden. Letztlich hätten er und seine Vorderleute "über 90 Minuten als Mannschaft richtig gut verteidigt und dann auch verdient gewonnen".

Zuvor hatte das Team von Trainer Mersad Selimbegovic einen starken Auftritt vor den insgesamt 10.268 Zuschauern in der Continental-Arena hingelegt. "Wir sind richtig gut reingekommen, standen hinten gut und haben wenig zugelassen", lobte Meyer den Auftritt seiner Mannschaft im vereinseigenen TV-Kanal. "Wir haben Bochum Probleme bereitet und sind dann auch verdient in Führung gegangen", so der Schlussmann. Dem Treffer durch Benedikt Saller kurz vor der Pause (42.) folgte nicht lange nach dem Seitenwechsel der zweite Regensburger Streich: "Wir haben weiterhin mutig auf das zweite Tor gespielt", kommentierte Meyer das 2:0 durch Sebastian Stolze (50.).

Ich bin sehr dankbar, dass mich Jahn Regensburg ausgewählt hat, und ich einen Teil zurückzahlen konnte. Alexander Meyer

Meyer, der im Sommer aus Stuttgart in die Donaustadt gewechselt war, hatte erst unmittelbar vor der Partie gegen Bochum von seinem Nummer-eins-Status erfahren. Der Keeper setzte sich damit im Dreikampf gegen Alexander Weidinger und André Weiß durch. Für Meyer Grund genug, sich seinem neuen Arbeitgeber erkenntlich zu zeigen: "Ich bin sehr dankbar, dass mich Jahn Regensburg ausgewählt hat, und ich einen Teil zurückzahlen konnte."

Nun blickt der Torhüter nach vorne und freut sich, als Tabellenführer einen der großen Aufstiegsaspiranten herausfordern zu dürfen: "Mit Hannover 96 wartet nun ein großes Kaliber auf uns", sieht er der Dienstreise gen Niedersachsen durchaus respektvoll entgegen. Aber, und das macht das Regensburger Selbstverständnis aus, "sollten wir wieder auf uns schauen, unsere Stärken reinbringen und dann können wir auch dort was holen".