Knoll widerspricht Luhukay: "Ich habe eine andere Meinung"

Der FC St. Pauli spielt am Montagabend 1:1 beim DSC Arminia Bielefeld, kann sich nach Spielschluss aber nicht rein aufs Sportliche beziehen. Stattdessen äußert sich der für klare Worte bekannte Abwehrspieler Marvin Knoll zur deutlichen Kritik seines Trainer Jos Luhukay - und widerspricht.

Die Saison ist gerade einmal einen Spieltag jung - und beim FC St. Pauli gibt es reichlich Diskussionsbedarf. Erst redet sich Trainer Jos Luhukay vor dem 1:1 auf der Bielefelder Alm in Rage, kritisiert die Klubführung und verlangt in den nächsten Wochen noch etliche Verstärkungen für den seiner Meinung nach zu dünnen und verletzungsanfälligen Kader. "70 Prozent der Spieler sind nicht in der Lage, mehr als 15 Spiele in einer Saison zu machen. Da muss man sich mal an den Kopf fassen!", so eine Aussage vom Coach.

Vor dem 1:1 in Bielefeld, bei dem die Kiez-Kicker nach zwischenzeitlicher Führung spät das Gegentor kassiert haben, hat sich Luhukay dann nochmals geäußert, seine Meinung bestätigt - und dabei sogar angegeben, das Präsident Oke Göttlich und Geschäftsführer Andreas Bornemann von all seinen Punkten längst wissen.

Interessant nun, was denn eigentlich die aktuellen Spieler von all der öffentlichen Kritik halten. Führungsspieler Knoll hat sich direkt nach dem Spiel auf der Bielefelder Alm dazu geäußert und gesagt: "Es ist doch klar, dass das alles an einem nicht spurlos vorbeigeht. Wir sind auch nur Menschen und keine Maschinen."

Der 28-Jährige weiter: "Wir alle wollten heute eine Reaktion zeigen, haben verteidigt wie die Löwen. Ich für meinen Teil kann nur sagen: Ich liebe diese Mannschaft, genauso wie sie ist. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihr zusammen. Und wir haben heute auch gesehen, dass wir hier bestehen können. Und das werden wir auch in den nächsten Spielen und über die Saison hinweg zeigen."

"Er vertritt seine ehrliche Meinung - und ich habe meine"

Was also hält Knoll von den Aussagen Luhukays? "Das ist des Trainers Meinung, ich habe eine andere Meinung." Einem etwaigen Gespräch zwischen Coach und Spieler ist er nicht abgeneigt: "Ich weiß nicht, ob man mit mir redet. Aber wenn er mit mir darüber reden möchte, dann werde ich auch meine Meinung vertreten. Aber wie gesagt: Er ist der Trainer, der Cheftrainer. Und er möchte offenbar noch ein paar Veränderungen - und auch das muss man respektieren. Er vertritt seine ehrliche Meinung - und ich habe meine."