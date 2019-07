Klarer Sieg gegen Gasquet: Kohlschreiber stoppt sein Tief

Nach vier Erstrunden-Niederlagen am Stück schlug Philipp Kohlschreiber am Dienstag in Kitzbühel auf. Sein Negativlauf endete gegen Richard Gasquet, der Augsburger feierte einen klaren Sieg.

Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier in seiner Wahlheimat Kitzbühel seine Auftakthürde souverän gemeistert. Der 35-jährige Augsburger bezwang den Franzosen Richard Gasquet in nur 66 Minuten 6:3, 6:2. Kohlschreiber hatte das in diesem Jahr mit 586.140 Euro dotierte Sandplatz-Turnier in Österreich 2015 und 2017 jeweils gewinnen können.

Im Achtelfinale trifft der Weltranglisten-73. Kohlschreiber nun auf den im Ranking zwei Plätze höher notierten Spanier Pablo Andujar, eine Runde später droht ihm ein Duell mit dem topgesetzten French-Open-Finalisten Dominic Thiem (Österreich). Für Kohlschreiber ist es die 700. Woche in Folge in den Top 100 der Weltrangliste. Er ist erst der siebte Spieler, der diese Marke geknackt hat.

Neben Kohlschreiber ist in Kitzbühel aus deutscher Sicht noch Matthias Bachinger am Start. Der Münchner steht nach einem knappen Sieg gegen Vorjahressieger Martin Klizan (Slowakei) ebenfalls in der Runde der letzten 16.