Zidane nimmt Bale nicht mit nach München

Sein Wechsel nach China ist im letzten Moment geplatzt, beim Audi-Cup in München steht Gareth Bale trotzdem nicht im Kader von Real Madrid.

Im 24-köpfigen Aufgebot, das die Königlichen am Montag für das Vorbereitungsturnier verbreiteten, fehlt Bales Name ohne Angabe von Gründen.

Am Sonntag war bekannt geworden, dass Reals Klubführung den bereits weit gediehenen Wechsel des Walisers zu Jiangsu Suning doch noch blockiert hat - es soll Unstimmigkeiten ob der Ablösesumme gegeben haben. Am Montag verpflichtete der chinesische Erstligist stattdessen den kroatischen Nationalstürmer Ivan Santini vom RSC Anderlecht.

Wer ist bereit, die geforderte Summe für Bale zu bezahlen?

Wie es für Bale nun weitergeht, ist offen, sein Vertrag in Madrid gilt noch bis 2022. Real will den Großverdiener weiterhin unbedingt noch in diesem Sommer verkaufen, Trainer Zinedine Zidane forcierte in den vergangenen Tagen vehement einen Transfer. Doch ist ein Klub bereit, die verlangte Ablösesumme - angeblich mindestens 80 Millionen Euro - zu investieren? Inzwischen ist wohl auch ein Verbleib in Madrid nicht mehr ausgeschlossen.

In München, wo es Zidanes Mannschaft im Halbfinale am Dienstag (18 Uhr) mit Tottenham Hotspur zu tun bekommt, kann Bale nun keine Eigenwerbung betreiben. Auf Ex-Bayern-Profi Toni Kroos oder 100-Millionen-Euro-Neuzugang Eden Hazard können sich die Zuschauer dagegen freuen.

Real Madrids Aufgebot für den Audi-Cup:

Tor: Navas, Lunin, Altube

Abwehr: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Javi Hernandez, de la Fuente, Miguel Gutierrez

Mittelfeld: Kroos, Modric, Valverde, Isco, Seoane

Angriff: Mariano Diaz, Benzema, Lucas Vazquez, Vinicius Jr., Hazard, Rodrygo, Kubo