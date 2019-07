Nagelsmann: "Wir sind alle in der Lage, die Bayern zu fordern"

Auf dem Internationalen Trainerkogress in Kassel hat Julian Nagelsmann über die RB-Chancen in der kommenden Saison gesprochen - sowohl in der 1. Liga als auch in der Champions League. Seine Meinung: "Wir gehören auch zu den ambitionierten Teams."

Der 32-jährige Nagelsmann findet, dass sein Team auf der Bühne neben Titelverteidiger Bayern München und Herausforderer Borussia Dortmund mitwirken kann: "Wir sind, glaube ich, schon alle in der Lage, die Bayern zu fordern, aber es geht nicht nur um die Bayern, es gibt viele interessante Teams dieses Jahr, mit vielen neuen Trainern und Veränderungen."

"Was wir auf den Acker kriegen, ist das Entscheidende"

Das jüngste Lob von BVB-Kapitän Marco Reus (Fußballer des Jahres 2019), RBL sei ein Meisterschaftsanwärter, schwächt Nagelsmann aber ab: "Da gehe ich gar nicht damit um. Ich konzentriere mich auf uns, auf meine Jungs, auf das, was die sagen. Was wir auf den Acker kriegen, ist das Entscheidende. Wir fokussieren uns auf unsere Leistung. Natürlich ist es schön, dass Marco Reus uns einschätzt, dass wir etwas können. Genauso schätze ich es auch andersherum ein, dass Dortmund einen sehr guten Kader hat. Aber das ist auch relativ normal. Man versucht einfach, ein bisschen Druck von sich selber wegzunehmen und viele mit ins Boot zu nehmen. Das ist auch gut für die Liga. Ich glaube auch, dass relativ viele Mannschaften ambitioniert sind. Und wir gehören auch zu diesen ambitionierten Teams."

Allgemein erwartet Nagelsmann: "Ich glaube, dass das eine der ausgeglichensten Bundesliga-Saisons seit langem wird. Ob es jetzt zwingend ausgeht bis zur Meisterschaft, das weiß man nicht, das hängt an vielen Teams und auch an den Bayern. Das sind alles so viele Konjunktive, die man jetzt noch nicht beantworten kann." Er glaube aber, dass es wichtig für die Liga sei, "dass wir alle versuchen, ambitioniert zu sein, und dass es spannend ist für alle, sowohl unten als auch oben."

Champions-League-Achtelfinale? "Das wäre schön"

In Sachen Champions League, in der RB Leipzig zuletzt 2017/18 erstmals in der jungen Vereinsgeschichte (2009 gegründet, seit 2016 in der Bundesliga) mitgewirkt hat und bereits in der Gruppenphase die Segel hatte streichen müssen, glaubt Nagelsmann ebenfalls an eine Verbesserung.

Das Erreichen des Achtelfinals "wäre schön, keine Frage, das probieren wir auch. Das liegt dann natürlich auch viel an der Auslosung, was wir für Teams bekommen." Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine sehr gute Gruppe wird, "geht gegen 100 Prozent", lachte er. "Da hängen viele Faktoren zusammen. Wir sind eine extrem junge Mannschaft. Wie schnell kommt das Team mit der Belastung klar? Wir haben im Kader jetzt keine 100 Champions-League-Spiele verteilt, sondern die Erfahrung ist rar gesät. Gut ist, dass sie einige schon gemacht haben, dass der Trainer sie schon gemacht hat. Und das wird die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir ein bisschen stabiler spielen können als das letzte Mal."