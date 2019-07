Streitthema Mikroplastik: Fußballverbände nehmen Stellung

Die Fußballverbände Baden-Württembergs haben sich in der Debatte rund um das Thema Mikroplastik in Kunstrasenspielfeldern für die Interessen der Fußballvereine des Landes und deren rund eine Million Mitglieder eingesetzt. Auch der DFB äußerte sich nochmals.

Die Kunstrasenplätze in Deutschland stehen vor einer kleinen Material-Revolution. imago images

In einer offiziellen Pressemitteilung teilten die Verbände Badens, Südbadens und Württembergs mit: "Dass Umweltbelastungen durch Sportstätten auf ein Mindestmaß reduziert werden müssen, ist auch ein Anliegen der Fußballverbände", so Matthias Schöck (Präsident Württembergischer Fußballverband), der aber ergänzt: "Die Belastung durch Mikroplastik wird im Zusammenhang mit dem Sport jedoch völlig überproportional dargestellt."

Weil die Landesregierung Baden-Württembergs nun aber beschlossen hat, dass es keine Zuschüsse mehr für granulatgefüllte Kunstrasenplätze geben wird, "bedeutet dies, dass im Moment keine neuen Bauprojekte in Angriff genommen werden können. Das hat zu Verunsicherung und Unverständnis bei uns und unseren Fußballvereinen geführt, zumal es derzeit keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum tatsächlichen Austrag bei Kunstrasenplätzen der neuesten Generation mit optionalen Rückhaltesystemen gibt", erläutert Ronny Zimmermann (Präsident Badischer Fußballverband).

Deutschlandweit wären über 5000 Plätze betroffen

Ein Vorschlag der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) im März 2019, der bei der Europäischen Kommission vorgelegt wurde, würde die Verwendung von Mikroplastik deutlich einschränken, Kunststoffgranulate gar verbieten. Deutschlandweit wären über 5000 Plätze betroffen. "Vereine brauchen hier Sicherheit, mindestens für vorgesehene Nutzungsdauer der Plätze von rund 15 Jahren", appelliert Thomas Schmidt (Präsident südbadischer Fußballverband).

Der DFB gab ebenfalls eine Mitteilung heraus und pochte darauf, dass die Kunstrasenplätze für den ganzjährigen Trainingsbetrieb der Vereine mit vielen Mannschaften essenziell seien. Die Umrüstung eines Platzes würde Kosten von geschätzt bis zu einer halben Million Euro verursachen, was viele Vereine sich nicht leisten könnten. "Nicht akzeptabel wäre, wenn durch ein kurzfristiges Verbot der geregelte Trainings- und Spielbetrieb vielerorts gefährdet wäre. Aus Sicht des DFB muss ein langfristig angelegter Übergang geschaffen werden."

Die angedachten sechs Jahre Übergangszeit hält er für zu gering. Man verfolge langfristig aber ebenfalls "die Aufgabe, die Füllmaterialien aus Kunststoff durch andere Produkte zu ersetzen oder Füllmaterialien gänzlich überflüssig zu machen".

Fraunhofer-Gesellschaft räumt Fehler ein - neue Studie geplant

Die Fraunhofer-Gesellschaft räumte indes ein, dass die Zahlen auf Schätzungen und Annahmen beruhen, die nicht die in Deutschland gültigen Normen und Bauarten zugrunde legen und man deshalb eine neue Studie in Angriff nimmt.

Als Alternative zum Gummi-Granulat auf Sportplätzen stünden übrigens Kork, Sand, Hybridrasen - halb Kunst und halb Natur - oder Kunstrasen ganz ohne Verfüllung zur Verfügung. Allerdings ist fraglich, ob die Sportplatzbaufirmen überhaupt die Kapazitäten für eine komplette Umrüstung bis 2021 hätten.

Hier haben die Verbände, die sich "auch weiterhin konstruktiv an der Diskussion beteiligen und für umweltorientierte Lösungen einsetzen", Zweifel. In der Pressemitteilung ist zu lesen: "Aktuell ist aber auch festzuhalten, dass die diskutierten Alternativen - z.B. in Form von kork-, sand- oder unverfüllten Kunstrasenplätzen - bisher nicht ausreichend erprobt sind. Weder gibt es gesicherte Erkenntnisse darüber, ob diese tatsächlich umweltschonender sind, noch ist hinreichend untersucht, wie sich diese auf die Gesundheit der Spieler auswirken."