"Sofort intensiv beschäftigt": Boyd heuert in Halle an

Der Hallesche FC hat die Rückkehr von Terrence Boyd nach Deutschland perfekt gemacht. Beim Drittligisten unterschreibt der 28-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre.

Boyd hat in seiner Karriere bisher viel erlebt, durchlief die Jugendmannschaften von Hertha BSC und Borussia Dortmund und schließt sich nun nach weniger als einem halben Jahr beim Toronto FC (USA) dem Halleschen FC an. Grund für die Rückkehr nach Deutschland, wo er in der 1. und 2. Liga bereits für RB Leipzig und den SV Darmstadt gespielt hatte, seien familiäre Gründe gewesen.

Diese Information hat sich auch nach Halle verbreitet, wo man so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen wollte: "Als wir erfuhren, dass Terrence Boyd aus familiären Gründen in die Heimat zurück möchte und hier eine sportliche Herausforderung sucht, hat sich unsere sportliche Leitung sofort intensiv mit dem Spieler beschäftigt und sehr um ihn bemüht. Er passt mit seinen bereits vielfach nachgewiesenen Fähigkeiten sehr gut in unser Team", begründet Halles Präsident Jens Rauschenbach die Verpflichtung auf der Vereinswebsite.

Halle, das den Neuzugang selbst als "Transfer-Coup" bezeichnet, sichert sich mit dem gebürtigen Bremer eine weitere Alternative in der Offensive, die in dieser Saison bisher noch nicht so wirklich ins Rollen kommen wollte. Lediglich einen Treffer erzielten die Hallenser in den ersten beiden Partien, am Mittwoch (19 Uhr, LIVE! Bei kicker.de) steht das Gastspiel bei Aufsteiger Viktoria Köln an.