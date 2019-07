CL-Sieger und Entertainer: Patrice Evra hört auf und will Trainer werden

Er verlor einige Endspiele - aber nie seine gute Laune: Mit Patrice Evra (38) hängt ein Paradiesvogel, aber auch einer der besten Linksverteidiger seiner Zeit die Schuhe an den Nagel. Im Trikot von Manchester United wurde er 2008 Champions-League-Sieger.

"Ich hatte Angebote, aber es war nichts auf dem Niveau, das ich erwartet hatte", erklärte Evra in einem Interview mit der französischen Tageszeitung "Le Figaro". Nach der Veröffentlichung eines sechsminütigen Highlight-Videos mit den Worten "Merci Au Revoir" ist also klar: Das Intermezzo bei West Ham United, das nach der Saison 2017/18 ein Ende fand, war die letzte Karrierestation des Spielers Evra.

2004 war dem Linksfuß der Durchbruch gelungen, als er mit der AS Monaco das Champions-League-Finale erreichte (0:3 gegen den FC Porto) und nur Monate später sein Nationalmannschafts-Debüt geben durfte. Im Januar 2006 folgte der Wechsel zu Manchester United, wo sich Evra bald einen Platz in der Startelf erspielte und 2008 an der Seite von Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney und Trainer Sir Alex Ferguson die Königsklasse gewann.

Kapitän beim französischen Skandal-Aus - Final-Pleiten in der CL

Der 81-malige Nationalspieler war 2010 aber auch Kapitän der Equipe Tricolore, die sich beim blamablen WM-Vorrunden-Aus mit Trainer Raymond Domenech überwarf. Zudem ist er der Spieler mit den meisten verlorenen CL-Finals (vier Endspiel-Niederlagen mit Monaco, Manchester und Juventus Turin). Zuletzt brachten den unterhaltsamen Franzosen vor allem skurrile Instagram-Videos in die Schlagzeilen, seine sportliche Karriere hatte sich bereits während kürzerer Etappen bei Juventus Turin, Olympique Marseille und eben West Ham dem Ende genähert.

Liebesgrüße aus Moskau: 2008 gewann Evra mit Manchester United die Champions League. imago images

Nach seiner Laufbahn als Spieler (22 Titel) strebt Evra laut eigener Aussage eine Trainerkarriere an - die ihm kein Geringerer als Sir Alex Ferguson "auf höchstem Niveau" zutraut.