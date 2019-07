Füllkrug fremdelt noch mit Kohfeldts Plan

Zumindest gemessen an der Ablösesumme ist er Werders aktueller "Königstransfer": Für 6,3 Millionen Euro kam Niclas Füllkrug von Hannover 96, um den Bremer Angriff zu verstärken. Der 26-Jährige, Typ wuchtiger Strafraumstürmer, soll die grün-weiße Offensive dabei ausdrücklich um ein bisher nicht gekanntes Element bereichern. Wie Füllkrug in einer Medienrunde am Montag deutlich machte, gibt es dabei jedoch Anpassungsschwierigkeiten. Für den 1,89-Meter-Hünen selbst wie für seine neuen Kollegen.

Aus dem Bremer Trainingslager in Grassau berichtet Thiemo Müller

Füllkrugs absolute Stärken, das bestätigte er selbst noch einmal, liegen im Strafraum, und dort nicht zuletzt in der Luft. Bei Werder muss er sich schon von der grundsätzlichen Spielweise her umstellen gegenüber dem in Hannover gewohnten Stil: "Hier versucht man die Situationen immer flach zu lösen", beschreibt der Profi, "das ist natürlich ein bisschen anders. Auch als zentraler Stürmer kommt man häufig entgegen, bewegt sich viel in den Zwischenräumen. Bei Hannover hatte ich ziemlich viele Zweikämpfe, hier ist alles auf den freien Raum ausgerichtet."

Was Füllkrug ganz nüchtern zu dieser Aussage verleitet: "Es ist ja nicht so, dass ich nichts mit dem Ball kann. Aber es muss ja einen Grund haben, warum man einen wuchtigen, kopfballstarken Stürmer holt. Im Training machen wir bislang kaum Torabschlüsse oder Flankenspiele, deshalb konnte ich das noch nicht so unter Beweis stellen. Und im Spiel warte ich auch noch auf die eine oder andere Flanke." Für den Angreifer eine Frage der bisher gewohnten Spielanlage: "Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass unsere Außenverteidiger die Qualität haben, zu flanken. Aber ich glaube, dass man letzte Saison quasi ohne Mittelstürmer im Strafraum gespielt hat. Das stellt man in drei Wochen Vorbereitung eben nicht komplett um."

Auf Außen sehe ich mich überhaupt nicht. Ich bin zentraler Mittelstürmer oder ich kann mit zwei Spitzen spielen. Das sind meine Positionen. Niclas Füllkrug

Doch während sich das noch als natürlicher Gewöhnungsprozess begreifen ließe, birgt eine andere Einschätzung Füllkrugs grundlegende Brisanz. Wenn Yuya Osako, den Trainer Florian Kohfeldt am Sonntag für "gesetzt" erklärte, im 4-3-3-System auf seiner ausdrücklichen "Idealposition" als zentraler Angreifer auflaufe, "dann", glaubt Füllkrug, "wäre für mich ja kein Platz. Dann kann ich ja nicht spielen, wenn Yuya auf der Position gesetzt ist." Kohfeldt dagegen plant sehr wohl mit beiden, wie etwa vor gut einer Woche beim Test gegen Köln zu sehen war. Da spielte Füllkrug im Dreier-Sturm auf rechts, sollte von dort immer wieder ins Zentrum ziehen. Doch dazu sagt der Stürmer jetzt unverblümt: "Auf Außen sehe ich mich überhaupt nicht. Ich bin zentraler Mittelstürmer oder ich kann mit zwei Spitzen spielen. Das sind meine Positionen. Gegen Köln kam ich ein bisschen über Außen. Das hat gar nicht funktioniert. Dafür bin ich auch einfach nicht der Spielertyp."

Kohfeldt gegen Köln nicht zufrieden mit Füllkrug

Kohfeldt fordert von Füllkrug aber eindeutig, sich auch mit dieser Position anzufreunden. Nach der angesprochenen Partie gegen Köln bemängelte der Coach ausdrücklich Füllkrugs Interpretation der Rolle: "Das hat mir nicht so gut gefallen. Niclas hätte häufiger in der Box auftauchen sollen. Schließlich haben wir in Ludwig Augustinsson einen Spieler mit ausgesprochen hoher Flankenqualität und wollen das auch nutzen."

Eine Aussage des Fußballlehrers, die belegt: Ein Missverständnis war Füllkrugs Verpflichtung definitiv nicht. Trainer und Spieler sind sich über das Stärken-Profil des Neuzugangs sehr wohl einig. Mit Kohfeldts konkretem Plan, wie Füllkrugs Qualitäten ins Spiel einzubringen sind, fremdelt der Profi allerdings noch spürbar. In dieser Beziehung gibt es ganz sicher noch das eine oder andere Missverständnis auszuräumen.