Saibene: "Ich würde nicht zögern, mit mehreren 19-Jährigen zu starten"

Der FC Ingolstadt reist zum Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern zwar mit reichlich Selbstvertrauen und sechs Punkten im Gepäck an, aber auch mit einigen Verletzungssorgen - und eventuell ohne die Flügelzange. FCI-Trainer Jeff Saibene äußerte sich auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstagabend (19 Uhr) zum personellen Notstand, dem Gegner und den Youngsters im Kader.

An vier der fünf Tore, die Ingolstadt in der neuen Saison bisher gelangen, waren entweder Maximilian Beister oder sein Pendant auf dem anderen Flügel, Maximilian Wolfram, beteiligt. Im Gastspiel in Kaiserslautern drohen nun beide auszufallen: Beister bekam im vergangenen Spiel einen Schlag aufs Knie, Wolfram klagt über Probleme im Adduktorenbereich. Zusätzlich zu den bisher Verletzten, darunter Tobias Schröck, Maximilian Thalhammer und Frederic Ananou, muss Saibene nun eventuell auch noch auf seine Flügelzange verzichten und Alternativen finden: "Der Kader ist sehr klein, so gesehen gibt es ohnehin nicht viele Optionen."

Die zwei Siege geben Selbstvertrauen, unser Fokus ist aber ungebrochen. Wir wollen und werden keinen Millimeter nachlassen. Jeff Saibene

Der 50-Jährige gab auf der Pressekonferenz Einblick in seine Überlegungen: "Ich würde nicht zögern, in Lautern mit mehreren 19-Jährigen zu starten. Sie sind hungrig und machen es gut. Aber beispielsweise auch Diawusie gibt Gas und ist genauso eine Option." Demnach dürfen sich neben Mittelstürmer Fatih Kaya, der bereits gegen Duisburg in der Startelf stand, auch Linksaußen Filip Bilbija aus der U 21 sowie die beiden Mittelfeldspieler Patrick Sussek und Georgios Pintidis Hoffnungen auf Einsatzzeit machen. Unabhängig davon, für welche Startelf sich Saibene letztendlich "kurzfristig und mit Bauchgefühl entscheidet", kann er sich sicher sein, dass er "jedem Spieler vertrauen kann".

"Wir müssen jedes Spiel ernst nehmen"

Der Luxemburger mahnt jedoch sein Team, nach den sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen nicht den Fokus zu verlieren: " Wir dürfen nicht mit dem Gefühl reingehen, als würde alles von alleine gehen. Wir müssen jedes Spiel sehr ernst nehmen und wir dürfen kein Prozent nachlassen." Er erwartet von seiner Mannschaft, gegen die ebenfalls gut gestarteten Lauterer (vier Punkte) "noch konzentrierter zu verteidigen und vorne die Abschlüsse zu finden".