Nagelsmann zu Trainersperren: "Das macht irgendwie wenig Sinn"

Die vom DFB neu eingeführten Strafen für Trainer waren auch auf dem Internationalen Trainerkogress in Kassel ein Thema. Julian Nagelsmann äußerte sich kritisch zum neuen Strafenkatalog und forderte den DFB zum Umdenken auf. Leipzigs Coach wünscht sich aber auf der anderen Seite, dass die modifizierten Regeln in Bezug auf Handspiel und Videobeweis den Schiedsrichtern helfen.

Herr Nagelsmann, wie bewerten Sie denn die geplante Einführung der Gelben Karten, Roten Karten, Sperren? Friedhelm Funkel hat sich ja kritisch dazu geäußert. Was ist Ihre Meinung dazu?

Ich habe mich auch schon kritisch dazu geäußert! Ich finde, dass man da einfach ein bisschen an die Menschlichkeit appellieren muss und nicht einfach alles mit Strafen und Regularien belegen, sondern wie ganz normale Menschen miteinander umgehen. Da gehören nun mal normale Emotionen dazu. Das ist in jeder Beziehung so. Ich bin seit zwölf Jahren mit meiner Frau zusammen und auch da gab es mal den einen oder anderen Streit. Und dann rafft man sich wieder zusammen und das Leben geht danach normal weiter. Ich glaube, das gehört zum Leben dazu. So ist es in der Liga auch. Warum muss ich da so viel regulieren? Ich glaube aber, dass ein Schiedsrichter viel, viel schneller die Gelbe Karte zeigen wird, als er dich früher auf die Tribüne geschickt hat. Und das ist dann irgendwann nicht mehr im Sinne der Sache, dass ein Trainer jedes vierte Spiel auf der Tribüne ist, nur, weil er mal Emotionen zeigt. Das muss immer im vernünftigen Rahmen sein und ich wage auch zu behaupten, dass es bei mir immer im vernünftigen Rahmen war. Ich habe noch nie jemanden beleidigt und ich war auch noch nie auf der Tribüne, sondern es war dann schon immer ein Rahmen, wo schon Emotionen dabei waren, die man sicherlich hin und wieder schon mal überdenken kann, nach dem Motto: bleib lieber bei dir. Aber das ist nicht immer so einfach. Aber wenn man diese Kultur des Streits auch pflegt und sich danach die Hand gibt und in die Augen schauen kann, dann kriegt man viele Dinge im Sinne des Menschen einfach so hin, ohne dass man alles regulieren muss. Wenn man sich einfach ganz normal verhält, sowohl Schiedsrichter als auch Trainer und Spieler, wo Emotionen dazugehören, im normalen Leben, wie auf dem Fußballplatz, dann ist das kein großes Problem, auch ohne Gelben und Roten Karten.

Sie würden sich also schon wünschen, dass der DFB von der Idee abrückt?

Ja, zumindest von der Idee, von drei (Gelben Karten; d. Red)plus Rot in so schnellen Fällen. Weil, warum soll ein Trainer schneller auf die Tribüne müssen als ein Spieler? Das macht irgendwie wenig Sinn.

Die vergangene Saison war ja begleitet von heftigen emotionalen Diskussionen: Handspiel, Videobeweis. Die Regeln sind ein bisschen modifiziert worden. Erwarten Sie, dass da mehr Ruhe einkehrt oder wird sich dieses Thema auch diese Saison wieder durchziehen?

Ich wünsche es mir, vor allem auch im Sinne der Schiedsrichter. Diese ganzen Diskussionen, das trägt einfach nicht zum Wohl der Schiedsrichter bei. Im Sinne der Schiedsrichter ist es gut, dass alles ein bisschen vereinfacht ist, ein bisschen klarer, dass sie einfach klarer entscheiden können. Und ich wünsche es den Schiedsrichtern, dass sie es sehr, sehr gut hinbekommen, dann kann diese Diskussion aufhören. Das ist im Sinne des Sports, dass es gut ist, dass es fair ist, dass eine Entscheidung getroffen ist. Aber vor allem im Sinne der Schiedsrichter, weil es auch fürs Miteinander in den Stadien einfach sehr bedeutend ist.

Aufgezeichnet von Jörg Jakob