Hecking: "Schwachsinn! Steinhaus hat uns nicht geholfen!"

Die Analyse seiner Premiere als HSV-Trainer hat Dieter Hecking am Montag in aller Sachlichkeit vorgenommen. Bei einem Thema aber brach es auch am Tag nach dem ernüchternden 1:1 gegen Darmstadt 98 noch aus ihm heraus - die Schlagzeile, Videoassistentin Bibiana Steinhaus habe den Hamburgern mit ihrem Eingriff in der Nachspielzeit geholfen. "Das", schäumt der 54-Jährige, "kann ich nicht akzeptieren."

Bewertet den Punkt gegen Darmstadt positiv: HSV-Coach Dieter Hecking. picture-alliance