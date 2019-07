FSV: Last-Minute-Sieg zum Auftakt

Der FSV Frankfurt hat der TSG Balingen mit zwei Toren von Güclü und Nothnagel in der Nachspielzeit die sichergeglaubten drei Punkte doch noch abgeluchst. In Walldorf gilt es die Willensleistung vom Auftakt zu bestätigen. Trainer Thomas Brendel sieht trotz spielerischer Überlegenheit in der zweiten Halbzeit Verbesserungspotenzial.

Freut sich mit seinem Trainer über den Last-Minute-Sieg: Dominik Nothnagel (l.). imago images