Die Schulter: Zwangspause für Rensing

Der Sturz war doch etwas schlimmer als gedacht. Wie sich jetzt herausstellte, hat sich Fortunas Torhüter Michael Rensing im Trainingslager in Maria Alm beim Radfahren eine Schulterverletzung zugezogen. Der Verein macht allerdings keine Angaben, wie lang der Keeper ausfällt.

Zumindest bis auf weiteres kann also die Nummer 1 der vorigen Saison nicht in den Konkurrenzkampf um das Düsseldorfer Tor eingreifen. Rensing war im Trainingslager in Maria Alm mit dem Fahrrad gestürzt - nun folgte die bittere Diagnose.

US-Nationalkeeper Zack Steffen, für ein Jahr von Manchester City ausgeliehen, hat bereits im Testspiel gegen Rayo Vallecano (1:0) seine Qualitäten angedeutet und dürfte ohnehin der Favorit auf die Nummer 1 sein. Große Stücke hält Trainer Friedhelm Funkel dem Vernehmen nach auf den ebenfalls im Sommer verpflichteten Florian Kastenmeier, der vom VfB Stuttgart II kommt.

So hatte Funkel zuletzt sogar einen Dreikampf um das Düsseldorfer Tor ausgerufen, der nun also zu einem Duell wird, in dem Zack Steffen klar die Nase vorn haben dürfte. Der US- Nationalkeeper wird also gewiss auch am Mittwoch beim nächsten Testspiel gegen den RSC Anderlecht (15 Uhr in Maasmechelen) im Düsseldorfer Tor stehen.