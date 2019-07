Tiffert hospitiert beim Chemnitzer FC

Ex-Profi Christian Tiffert wechselt die Seiten: In den kommenden Tagen wird er dem Trainerteam des Chemnitzer FC über die Schulter schauen.

Vor wenigen Wochen hat Tiffert seine aktive Karriere als Spieler bei seinem Heimatverein Hallescher FC beendet, nun schlägt er ein neues Kapitel auf. "Ich möchte in den kommenden Tagen möglichst viele Eindrücke vom Trainergeschäft sammeln", sagt der 37 Jährige, geboren in Halle an der Saale, seit 2015 wohnhaft in Chemnitz.

"Ich habe als Spieler unzählige Einheiten mit unterschiedlichsten Trainertypen erlebt. Welche akribische Arbeit und Organisation dahintersteckt, bekommt man als Spieler aber nur selten mit", so Tiffert. Beim CFC und dessen Trainerteam Bergner/Ristic erhält er diese Möglichkeit.

Für den VfB Stuttgart, den 1. FC Kaiserslautern und den MSV Duisburg absolvierte Tiffert insgesamt 225 Bundesliga-Spiele. Hinzu kommen 155 Zweitliga- sowie 34 Drittliga-Partien.