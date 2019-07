Bobic: "In dieser Wucht habe ich das nicht erwartet"

"kicker meets DAZN" heißt es von nun an jeden Montagabend. In der ersten Folge des neuen Podcasts gibt Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic spannende Einblicke in seinen Arbeitsalltag, spricht über die unvorhersehbaren Dynamiken des Transfermarkts und warnt vor zu viel Romantik.

Premierengast beim neuen Podcast: Fredi Bobic.