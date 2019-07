Sosa: Walter verleiht Flügel

Die vergangene Saison war nicht nur für den ganzen Verein, sondern auch für die Spieler mehr oder weniger desaströs. Einer, der eine ganz schwere Zeit erlebte: Borna Sosa, der unter Tim Walter jetzt einen Neustart wagt. Gegen Hannover verliehen dem Kroaten der Trainer und die Fans regelrecht Flügel.

Der laustarke Anschiss Walters für Sosa quer über den Platz jüngst im Testspiel gegen den SC Freiburg ist längst viral gegangen. Das klang weder nett, noch war es dazu angetan, die Chancenkurve des Kroaten unter dem neuen Trainer durch die Decke gehen zu lassen. Heute sieht die Welt anders aus. Sosa, der im Vorjahr nach diversen Anfällen von Unprofessionalität seinen Status als vermeintlicher Hoffnungsträger verspielt hatte, ist zurück. Gegen Hannover stand der 21-Jährige sogar in der Stuttgarter Startformation. "Ich bin froh, dass ich die Chance bekommen und ganz gut gespielt habe", meinte Sosa nach der Partie in der Mixed Zone.

Ermöglicht hatte dies der Ausfall von Emiliano Insua, "der eigentlich gesetzt ist", wie der kroatische U-21-Nationalspieler einräumt. Sosa ließ den Routinier aus Argentinien, den ein Muskelfaserriss in der Wade bremst, vergessen. Flink auf den Beinen und diesmal auch richtig besohlt an den Füßen bot Sosa eine gute Partie und bereitete sogar das 1:0 durch Mario Gomez vor. "Es war sehr wichtig, dieses erste Spiel zu gewinnen. Wir waren gut vorbereitet und haben verdient gewonnen", so der Jungstar, der sich begeistert von den im Vorjahr berechtigterweise fast ausschließlich kritischen Anhängern zeigt. "Die Fans sind unglaublich. Das hätte ich in der zweiten Liga nie erwartet. Sie haben uns regelrecht Flügel verliehen." Wie auch das Vertrauen Walters, der den Linksverteidiger lobt. "Ich war mit ihm hochzufrieden", erklärt der 43-Jährige, der diese Worte angesichts der Vorgeschichte mit Bedacht wählt. Außerdem habe er zuvor "nur ein Spiel von ihm miterlebt. Gegen Freiburg. Davor war Borna verletzt."

Walter: "Er will es zurückzahlen"

Kaum aus dem wegen der U-21-Europameisterschaft in Italien, wo Sosa und Kollegen schwer enttäuschten, verspäteten Urlaub ins VfB-Training zurückgekehrt, zog sich der Linksfuß eine Knöchelverletzung zu. Wieder Pause, wieder Rückstand. "Aber die Athletiktrainer haben mich super unterstützt und vorbereitet", erklärt Sosa, der schon am Sonntag in Heidenheim (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) die nächste Bewährungschance bekommen dürfte. Zwar ist die gute Leistung in den Augen Walters "nach so einer kurzen Zeit, so reinzukommen, so zu zocken, so aktiv und präsent zu sein, aller Ehren wert. Aber das war nur ein Spiel. Jetzt geht's weiter."

Konstanz ist gefragt. Sonst dürfte der Höhenflug schnell wieder am Boden enden. Im blödsten Fall verbunden mit einem ähnlichen Anschiss wie gegen Freiburg. Den der Coach im Moment aber nicht kommen sieht. "Ich habe zu Borna ein sehr gutes Verhältnis", sagt Walter. "Er weiß, was ich von ihm erwarte. Und er will es zurückzahlen."