Nach Tritt in Mannheim: Evseev für zwei Spiele gesperrt

Nach seiner Roten Karte beim 0:0 am Samstag in Mannheim ist Willi Evseev vom SV Meppen vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen worden.

Evseev war in der 25. Minute beim Spiel zwischen dem SV Waldhof und dem SV Meppen des Feldes verwiesen worden. Im Mittelfeld hatte der frühere Nürnberger und Rostocker seinen Kontrahenten Kevin Koffi rüde zu Fall gebracht. Schiedsrichter Florian Badstübner aus Windsbach (kicker-Note 2) zeigte dem Gästeakteur glatt Rot.

Der SVM hat dem DFB-Urteil vom Montag zugestimmt. Der Richterspruch ist damit rechtskräftig, und Evseev fehlt im Auswärtsspiel am Mittwochabend (19 Uhr) in Chemnitz sowie beim Heimspiel am kommenden Samstag gegen den 1. FC Magdeburg (14 Uhr, beide Spiele im LIVE!-Ticker bei kicker.de).