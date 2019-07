Braunschweig ohne Nehrig nach Jena

Nach zwei Siegen zum Start in die Drittliga-Saison ziert Eintracht Braunschweig die Spitze der Tabelle und ist auf dem Papier am Dienstagabend beim punktlosen FC Carl Zeiss Jena Favorit. Trainer Christian Flüthmann muss auf seinen Kapitän verzichten und warnt seine Mannschaft.

Nehrig war bereits beim 2:1 über 1860 München zur Pause in der Kabine geblieben, nachdem ihn in den Tagen zuvor ein grippaler Infekt geschwächt hatte. Dieser Infekt verhindert nun ein Mitwirken des Routiniers am Dienstagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker.de) in Jena. Flüthmann muss somit im defensiven Mittelfeld umbauen, vertraut jedoch auf die Kaderstärke der Niedersachsen: "Wir haben eine hohe Leistungsdichte und dadurch ist die Qualität im Training sehr hoch. Diese Konkurrenzsituation brauchen wir, um erfolgreich zu sein", sagte der 37-Jährige am Montag bei der Pressekonferenz vor dem Jena-Spiel.

Flüthmann warnte ausdrücklich vor dem FCC, der beide Partien zum Start in die Saison verloren hat (1:2 gegen Ingolstadt, 0:2 in Münster). "Man muss auch sehen, wie Jena die beiden Spiele verloren hat: Das war alles andere als sang- und klanglos. Sie haben eine klaren Plan, wie sie spielen wollen", so der BTSV-Coach. Seine Vorgabe: "Worauf es ganz besonders ankommen wird, ist, Jena vom Ball zu trennen. Da sind sie sehr gut und dementsprechend müssen wir aggressiv sein."