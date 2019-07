Bachinger besiegt Klizan im Tie-Break

Die Herren gastieren in dieser Woche im Wintersport-Ort Kitzbühel. Am Montag vertrat Matthias Bachinger die deutschen Farben in Tirol - erfolgreich: Der Qualifikant schaltete Titelverteidiger Martin Klizan aus der Slowakei in drei ganz engen Sätzen aus.

Matthias Bachinger steht in Kitzbühel in der 2. Runde. imago images

Es waren drei hochspannende Sätze zwischen Matthias Bachinger und Martin Klizan - mit dem besseren Ende für den Deutschen. Bachinger setzte sich mit 7:6 (7:5), 6:7 (5:7) und 7:6 (7:4) durch.

Besonders der dritte Satz war am Ende dramatisch. Denn beim Stande von 5:5 hatte Bachinger Breakball, vergab dieses aber, wenig später ging Klizan dann in Führung. Beim anschließenden eigenen Aufschlagspiel lag Bachinger dann schnell mit 0:40 zurück. Der Münchner behielt aber die Nerven und machte fünf Punkte in Folge und rettete sich so in den Tie-Break.

In diesem nutzte er das Momentum aus und entschied mit 7:4 nicht nur Satz drei, sondern auch die Partie für sich. Damit ist das Abenteuer Kitzbühel für Klizan - der Slowake trat im dem Wintersport-Mekka als Titelverteidiger an - bereits in der 1. Runde wieder beendet.

Kohlschreiber trifft auf Gasquet

Auf Bachinger wartet nun in der 2. Runde der an Nummer acht gesetzte Spanier Pablo Carreno Busta oder der Norweger Casper Ruud. Die Partie wird am Dienstagnachmittag ausgetragen. Bei dem mit 586.140 Euro dotierten Sandplatz-Turnier ist neben Bachinger auch noch Philipp Kohlschreiber im Einsatz. Der Augsburger, der bereits zweimal in Kitzbühel gewonnen hat (2015, 2017), hat am Dienstag mit dem Franzosen Richard Gasquet aber eine auf dem Papier schwere Begegnung vor der Brust.