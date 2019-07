"Wo ist die Verhältnismäßigkeit?": Schiri-Frust bei 1860 München

Der Frust nach der bitteren 1:2-Niederlage in Braunschweig saß tief. 1860 München haderte vor allem mit einem: Dr. Martin Thomsen, 33, aus Kleve, von Trainer Daniel Bierofka verächtlich als "Herr Schiedsrichter" bezeichnet.

Die Linie des erfahrenen Referees sei "null Komma null nachvollziehbar" gewesen, kritisierte der Löwen-Coach und verglich das harmlosere Gelb-Rot-Foul von Felix Weber in der 51. Minute mit einer heftigeren Szene kurz vor der Pause, als Sascha Mölders von Stefan Nkansah ungestraft zu Fall gebracht wurde. "Wo ist da die Verhältnismäßigkeit?", schimpfte Bierofka und vermisste "ein bisschen Fingerspitzengefühl".

Auch Mölders machte seinem Ärger über Schiedsrichter Martin Thomsen (kicker-Note 4,5) Luft. Im Interview mit "Magenta Sport" sagte er deutlich: "Das ist ungut, was heute hier passiert ist. Ungut!" Der Routinier weiter: "Die Szene in der ersten Halbzeit, wo er mir in den Fuß reinspringt, war eine härtere Szene als die, wo er die Gelb-Rote Karte kriegt. Bei aller Liebe, das war nicht mal halb so schlimm."

Bierofka ging sogar so weit zu sagen, "dass wir das Spiel vielleicht sogar noch gewonnen hätten, wenn es bei elf gegen elf geblieben wäre". Womit er bei den positiven Erkenntnissen war - bei der spielerischen Überlegenheit seines Teams. "Wir waren mit und gegen den Ball die bessere Mannschaft", sagte Bierofka und zählte weitere Fortschritte auf: "Wir haben viel längere Ballbesitzzeiten, bereiten die Angriffe besser vor, kommen viel mehr über außen, brauchen fast keine langen Bälle mehr."

Sein Fazit: "Das ist mittlerweile richtig gut, was wir spielen. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Kaltschnäuzigkeit."