Pfannenstiel: 8000 Kontakte, Fantasie und Überzeugungskraft

Schon deutlich vor fünf Uhr beginnt in der Regel der Tag für Lutz Pfannenstiel. Dann geht Fortunas Sportvorstand erst mal eine Runde mit seinem Labrador. Kurz danach beginnt er das übliche Tagesgeschäft, ziemlich rastlos, aber offenbar sehr erfolgreich.

Knapp drei Wochen vor Bundesligastart fühlen sich die Fortunen gut aufgestellt, obwohl sie im Sommer wichtige Spieler verloren haben, unter anderem die Top-Torschützen Benito Raman und Dodi Lukebakio. Nicht nur diese Lücken gilt es zu schließen, mit viel Fantasie und natürlich Überzeugungskraft in den Gesprächen. "Ich freue mich darüber, dass wir bisher unsere A-Lösungen verpflichten konnten, erzählt Pfannenstiel im kicker-Interview (Montagausgabe). "Das ist eher ungewöhnlich für einen Verein mit unserem Budget."

Der Einsatz ist offensichtlich hoch, um einen passenden Kader zusammenzubasteln. "Natürlich bin ich in dieser Phase körperlich und geistig etwas angespannt, manchmal komme ich ans Limit", gibt Pfannenstiel zu. Knapp 8000 Kontakte, erzählt er, gibt sein Handy momentan her, die nutzt er intensiv, um mit viel Fantasie und weltweiten Kontakten einen Kader zusammenzustellen, der in der Bundesliga konkurrenzfähig ist.

"Ich interpretiere meinen Job so, dass ich nah bei der Mannschaft und der Kabine bin. Mein täglicher Austausch mit Friedhelm Funkel ist dabei extrem wichtig." Und weiter: "Wenn wir an einem Freitag gespielt haben, dann schaue ich mir Samstag und Sonntag noch zwei oder drei Spiele live an, irgendwo in Europa."

Außerdem spricht Pfannenstiel im kicker-Interview darüber, wer sein "Boss" ist, an welchen Kollegen er sich orientiert, warum ihm mal ein Vereinspräsident mit einer Waffe drohte, und was sein kompliziertester Transfer des Sommers war.

