Nur 31. in Reno: Kaymer zittert weiter um US-Tour-Karte

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer muss weiter um die Tour-Karte für die nächste PGA-Saison bangen. Der 34-Jährige aus Mettmann kam bei der Barracuda Championship in Reno im US-Bundesstaat Nevada nicht über den geteilten 31. Rang hinaus.

Der zweimalige Major-Sieger liegt derzeit im FedExCup-Ranking nur auf Position 146. Kaymer muss unter die Top 125 kommen, um auch in der nächsten Saison die volle Spielberechtigung auf der lukrativen US-Tour zu haben. Die ehemalige Nummer eins der Welt benötigt ab diesem Donnerstag beim letzten regulären Turnier der PGA-Saison in Greensboro ein Top-Resultat, um die Qualifikation noch zu schaffen.

Den Sieg in Reno sicherte sich der Amerikaner Collin Morikawa. Für seinen Premierenerfolg auf der US-Tour erhielt der 22-Jährige rund 630.000 Dollar Preisgeld. Der deutsche Golfprofi Alex Cejka wurde 18.; Stephan Jäger war bereits nach zwei Tagen am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden.

Koepka feiert siebten PGA-Tour-Erfolg

Der Weltranglistenerste Brooks Koepka hat seinen siebten Erfolg auf der US-amerikanischen PGA-Tour gefeiert. Der 29-jährige US-Amerikaner spielte am Sonntag (Ortszeit) eine 65er-Runde auf dem Par-70-Kurs des TPC Southwind und sicherte sich mit insgesamt 264 Schlägen den Sieg beim Turnier im US-Bundesstaat Tennessee.

Für den vierfachen Major-Gewinner war es der erste Erfolg bei der World Golf Championships. Auf dem zweiten Platz landete Koepkas Landsmann Webb Simpson. Der 33-Jährige erreichte nach 267 Schlägen das Clubhaus. Den dritten Platz belegte der Australier Marc Leishman (268 Schläge).

Der Nordire Rory McIlroy, der nach 54 gespielten Löchern in Führung gelegen hatte, musste sich am Ende mit dem geteilten vierten Platz zufriedengeben (269 Schläge). Deutsche Spieler waren bei dem mit 10,5 Millionen Dollar dotierten Turnier nicht am Start.

Barracuda Championships in Reno/Nevada (3,5 Mio. Dollar, Par 72), Endstand nach der vierten Runde (Stableford Format)

1. Collin Morikawa +47 (13+7+13+14), 2. Troy Merritt +44 (7+12+18+7), 3. John Chin +40 (9+11+11+9) und Robert Streb +40 (13+12+10+5), 5. Bronson Burgoon +39 (12+2+10+15), 6. Tom Hoge (alle USA) +38 (13+8+7+10), ... 18. u.a. Alex Cejka (München) +32 (6+9+13+4), ... 31. u.a. Martin Kaymer (Mettmann) +30 (3+7+11+9)

World Golf Championships in Memphis/Tennessee (10,25 Mio. Dollar, Par 70), Endstand nach der vierten Runde

1. Brooks Koepka 264 Schläge (68+67+64+65), 2. Webb Simpson (beide USA) 267 (69+66+68+64), 3. Marc Leishman (Australien) 268 (69+69+63+67), 4. Tommy Fleetwood 269 (68+70+65+66), Matthew Fitzpatrick (beide England) 269 (67+64+69+69) - ohne deutsche Beteiligung