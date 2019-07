Wechsel perfekt: TSG-Einkauf Skov erinnert an Robben

Robert Skov verstärkt die TSG Hoffenheim. Der Däne vom FC Kopenhagen unterschrieb bei den Kraichgauern einen Vertrag über fünf Jahre bis zum 30. Juni 2024. Mit dem 23-jährigen Offensivspieler, der rund neun Millionen Euro Ablöse kostet, wird Hoffenheim variabler.

Angesichts der bisherigen Einnahmen von 102 Millionen Euro (Joelinton, Demirbay, Schulz) und der Tatsache, dass intern kaum mehr einer mit einem Verbleib des von Leverkusen umworbenen Nadiem Amiri rechnet, ist diese Transferausgabe überschaubar und passt zu der unter Manager Alexander Rosen etablierten Entwicklungsphilosophie.

Skov schoss sich in den vergangenen Spielzeiten immer mehr in den Fokus. Er war "Spieler des Jahres in Dänemark 2018" und Liga-Toptorschütze mit 29 Treffern und hat trotz dieser Auszeichnungen noch Luft nach oben. "Robert kam in der Liga deutlich besser zurecht als international, er hat Entwicklungspotenzial und ist eine Investition in die Zukunft", sagt der dänische TV-Experte Morten Bruun, der 1992 mit den Skandinaviern Europameister wurde. Skov selbst debütierte Anfang Juni in der dänischen A-Nationalmannschaft.

Bruun verfolgte den Werdegang von Skov schon bei Silkeborg IF. Jenem Klub, wo Bruun den Status einer Klublegende genießt und Skov im Jahr 2013 kurz vor seinem 17. Geburtstag als Profi debütierte. Ab 2018 spielte er dann in der dänischen Hauptstadt. "Das erste Halbjahr in Kopenhagen war okay, dann folgte eine Topsaison", urteilt Bruun.

Als Skovs größte Stärken bezeichnet Bruun den Abschluss mit seinem starken linken Fuß. "Roberts Schuss ist der Wahnsinn, seine Freistöße sind unglaublich", schwärmt Bruun über den Offensivmann, der im Kopenhagener 4-4-2-System über die rechte Bahn kam und nach innen zog, stets den Abschluss suchend.

Klar, dass einem bei dieser Beschreibung automatisch die Spielweise Arjen Robbens in den Sinn kommt, aber Bruun schränkt diese Assoziationen schnell ein. "Er ist sicher nicht so dribbelstark, zudem ist er ein anderer Typ. Robben ist zu 80 Prozent Stürmer, Robert schon ein Mittelfeldspieler, der auch fleißig nach hinten arbeitet."