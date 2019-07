"Bisschen dumm ausgesehen": Liverpool unterliegt Neapel klar

Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel der Saison setzte es für den FC Liverpool im Testspiel gegen Neapel eine herbe 0:3-Pleite. Jürgen Klopp nahm es gelassen.

Im mit 65.442 Zuschauern ausverkauften Murrayfield zu Edinburgh lieferte Liverpool eine schwache Vorstellung ab. Vor allem Napoli-Wirbelwind Insigne konnte schalten und walten, wie er wollte. Beim Führungstor ließ Matip den Italiener von der linken Seite mehr oder weniger unbedrängt nach innen ziehen. Von der Strafraumgrenze brachte Insigne den Ball sehenswert im rechten Eck unter (17.). Beim zweiten Treffer schlüpfte er dann in die Rolle des Vorbereiters: Wieder griff Alexander-Arnold nicht entschieden genug an, Milik vollendete den folgenden Flachpass am ersten Pfosten zum 2:0 (28.).

Und auch an der Entstehung des dritten Treffers war Insigne beteiligt: Seinen Schuss konnte Reds-Torhüter Mignolet zwar parieren, doch von einem Verteidiger prallte der Ball genau vor die Füße von Younes. Der deutsche Nationalspieler besorgte geistesgegenwärtig den Endstand zum 3:0 (52.).

Dritte Niederlage in der Vorbereitung

Eine weitere Niederlage für den Champions-League-Sieger, der auf seiner US-Tour gegen Borussia Dortmund (2:3) und den FC Sevilla (1:2) verloren hatte. "Das war nicht unser bestes Spiel. Dinge, die wir eigentlich richtig machen - pressen und guten Fußball spielen - haben wir nicht gemacht", gab Mittelfeldspieler Wijnaldum bei "LFCTV" zu. Linksverteidiger Robertson meinte: "Wir haben ein bisschen dumm ausgesehen."

Auch Jürgen Klopp, dem seine Offensivstars Salah, Mané (noch Urlaub nach Afrika-Cup) und Firmino (wie Torhüter Alisson noch Urlaub nach Copa America) nicht zur Verfügung standen, musste konstatieren: "Das war natürlich nicht gut. Wir haben eine weitere Woche, die wir nutzen werden, um die Frische zurückzukriegen, aber wir müssen bessere Entscheidungen treffen. Wir haben ein paar Spiele verloren. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir besseren Fußball spielen werden, wenn es nötig ist."

Nächsten Sonntag in Wembley gegen Manchester City

Der Ernstfall erwartet den LFC, der am Mittwochabend in Genf gegen Olympique Lyon seinen letzten Test bestreitet, am kommenden Sonntag (16 Uhr, LIVE! bei kicker.de). Dann steht mit dem Community Shield in Wembley gegen Double-Gewinner Manchester City das erste Pflichtspiel der Saison an. Fünf Tage später eröffnet der Vize-Meister die Premier-League-Saison mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Norwich City.

Bemerkenswert noch in Edinburgh: Der 16-jährige Harvey Elliott, den Liverpool erst am Sonntag vom FC Fulham verpflichtet hatte, gab gegen Napoli bereits ein Kurz-Debüt als Einwechselspieler.