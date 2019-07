"Regengott" Vettel erlebt eine Erlösung

Sebastian Vettel blickte grinsend in den Himmel über Hockenheim, der ihm so sehr geholfen hatte. Dann reckte der neue "Regengott" seinen Pokal der tosenden Menge in Ferrari-Rot entgegen. Der zweite Platz beim Heimrennen, eine sensationelle Aufholjagd vom letzten Rang, die Wiedergeburt nach den wohl schwierigsten Monaten seiner Karriere - der vorerst letzte Große Preis von Deutschland wurde für Vettel zur Erlösung.

Sebastian Vettel feiert gelöst den zweiten Platz in Hockenheim. Getty Images