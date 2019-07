Baumgarts Lob für starken Antwi-Adjei

Einige Plätze im Team des Aufsteigers Paderborn sind schon fest vergeben. Ein heißer Anwärter, dabei zu sein, ist ein Offensivspieler, der am Samstag gute Akzente setzte.

"Schön, gegen so einen bekannten Klub gespielt zu haben..." Noch immer schwingt Ehrfurcht mit, wenn es für Christopher Antwi-Adjei mit Paderborn gegen Gegner geht, die - wie am Samstag beim Test in Gütersloh - Athletic Bilbao heißen und aus der spanischen Primera Division kommen.

3:3 hieß es am Ende im vorletzten Vorbereitungsspiel des SCP, der am Samstag zum Härtetest in der heimischen Benteler-Arena noch Lazio Rom empfängt. "Wir haben eine gute Mischung aus Kompakt-Stehen und Pressing gefunden", so Antwi-Adjei, der zudem auf der linken Seite mit guten Akzenten maßgeblich am druckvollen Offensivspiel der Ostwestfalen beteiligt war. Zunächst scheiterte der 25-Jährige in der ersten Halbzeit mit einem mutigen Seitfallzieher, anschließend noch einmal in freier Schussposition, als er zwar strafstoßwürdig behindert wurde, aber zielstrebig den Abschluss suchte.

"Für mich war es wichtig, dass er auf den Beinen geblieben ist", lobte Steffen Baumgart dieses Verhalten, "das ist das, was wir von unseren Spielern erwarten und verlangen." Allerdings fehlte dem Trainer anschließend in dieser Szene die entscheidende Cleverness: "Er hat einfach die Ruhe nicht mehr gehabt." Noch einen Schritt zu machen, dann gezielt zu vollstrecken - so lautete der Rat des Ex-Klassestürmers Baumgart an seinen Schützling, den in Paderborn alle nur "Jimmy" nennen. "Ich habe ihm gesagt, dass es dann beim nächsten Mal vielleicht besser geht."

Im zweiten Versuch läuft's besser

Antwi-Adjei lernte schnell, wie sich im zweiten Durchgang zeigte. "Im Training haben wir es schon öfter ausprobiert, daher wusste ich, dass Jannik Huth gute weite Bälle spielen kann", schilderte der Spieler jene Aktion, in der er einen langen Pass seines Torhüters aufnahm, sich Richtung Tor orientierte und diesmal - trotz erneut enger Beschattung der gegnerischen Abwehrspieler - gekonnt zum zwischenzeitlichen 3:1 vollendete.

"Er wurde wieder gehalten, belohnte sich dann aber", freute sich Baumgart, der Antwi-Adjei in der Endphase gegen Bilbao sogar die Spielführerbinde zukommen ließ. Die wird der Rechtsfuß in der Bundesliga wohl kaum tragen. Dass er dort wieder in einer sich immer deutlicher herauskristallisierenden Startelf gegen große Klubs ran darf, wird nach dem guten Auftritt am Samstag aber immer wahrscheinlicher.