Kohfeldt zwischen Luxus und Notstand

Beim 4:0 im Test gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar hat Werders Offensive teilweise gar brilliert, für Trainer Florian Kohfeldt ist eine andere Erkenntnis aber noch bedeutender. "Die Konterabsicherung, unser größter Schwerpunkt hier im Trainingslager, hat mir noch besser gefallen als die Vielzahl der herausgespielten Chancen", betont der Coach. Es gibt aber auch Grund zur Sorge - bezogen aufs Bremer Personal.

Aus dem Bremer Trainingslager in Grassau berichtet Thiemo Müller

"Ich habe keinen einzigen Konter gegen uns gesehen. Unsere Staffelung war immer gut, egal aus welcher Grundordnung heraus", freut sich SVW-Trainer Florian Kohfeldt nach dem überzeugenden 4:0 gegen Eibar. Und da auch der angeschlagene Ludwig Augustinsson mit einer halbwegs beruhigenden Diagnose ("Überlastungsreaktion") von seiner Untersuchung zurückkam, bilanziert Kohfeldt: "Ein rundum guter Tag für uns."

Speziell in Mittelfeld und Angriff wirken die Grün-Weißen gemessen am Zeitpunkt drei Wochen vor Ligastart überaus gut gerüstet. In Bezug auf die Zentrale spricht Kohfeldt nachvollziehbar von einer "Luxussituation". Konkret sind dort Maxi Eggestein sowie Davy Klaassen gesetzt. Nuri Sahin und Kevin Möhwald kämpfen um den verbleibenden dritten Platz. Sahin, vom Trainer als "Vertrauensspieler" hoch gelobt, scheint die Nase vorn zu haben. Doch versichert Kohfeldt: "Es kann durchaus sein, dass gegen Everton (am kommenden Samstag, Anmerkung der Redaktion) Kevin von Anfang an spielt. Es gibt für Nuri keine Einsatzgarantie, das ist aber auch klar mit ihm und mit Kevin besprochen. Generell sind beide für uns sehr wichtige Spieler, die häufig zum Einsatz kommen werden."

Kruse-Nachfolger Osako "ist gesetzt"

Als unumstrittene Stammkraft darf sich derweil Yuya Osako fühlen: "Er ist gesetzt", so Kohfeldt. Gegen Eibar überzeugte der Japaner als Dreh- und Angelpunkt in der einst für Max Kruse reservierten Rolle des stürmenden Regisseurs. "Das ist Yuyas Idealposition", bestätigt der Trainer.

Auf der linken Angriffsseite führt an Milot Rashica ohnehin kein Weg vorbei, rechts besitzt aktuell Joshua "Josh" Sargent die besten Karten. Auch wenn der 19-Jährige gegen Eibar mehrere Großchancen vergab, bestätigte er generell die starken Trainingsleistungen. Dass der US-Boy überhaupt in der mutmaßlichen A-Elf stand, sei "kein Geschenk gewesen", formuliert Kohfeldt.

Neuzugang Niclas Füllkrug sammelte zwar ebenfalls Pluspunkte und traf nach seiner Einwechslung gleich zweimal. Allerdings wurde er dabei gegen in Auflösung befindliche Spanier jeweils komplett freigespielt, musste nur noch einschieben. Wegen des Rückstands nach langer Verletzungspause sei Füllkrug zum Ligastart gegen Düsseldorf aber vermutlich noch kein Startelfkandidat, eröffnet Kohfeldt.

Lob für Werder-II-Spieler Groß

Hamburger SV, Babelsberg, Lotte, Osnabrück, Werder II - und aktuell geschätzt von Bremens Trainer Florian Kohfeldt: Innenverteidiger Christian Groß (bereits 30 Jahre alt). imago images

Stabil präsentierte sich auch die Hintermannschaft, gleichwohl bleibt die Vierer-Abwehrkette ein Notstandsgebiet. Sebastian Langkamp laboriert länger als erwartet an seinem Faserriss. Und solange Augustinsson fehlt, muss Marco Friedl doch wieder aus dem Abwehrzentrum nach links hinten rücken. Innen springt Christian Groß aus dem Regionalliga-Team ein, dem 30-Jährigen spricht Kohfeldt nun das nächste verdiente Sonderlob aus: "Ich habe mich im Spiel zweimal zur Bank umgedreht und gesagt: Ich mag den. Wir sind sehr froh, einen Spieler mit dieser Qualität im Verein zu haben. Ich fühle mich sehr wohl mit ihm und würde mich auch im Pokal (gegen Oberligist Atlas Delmenhorst; die Redaktion) sehr wohl mit ihm fühlen."

Etwaige Hoffnungen auf eine Bundesliga-Karriere als Spätberufener mag Kohfeldt bei Groß dennoch nicht schüren: "Die Liga ist schon noch mal ein anderer Schritt. Wir können und werden unsere Planungen in der Abwehr nicht auf Christian aufbauen."

"Wir wollen und werden noch Spieler holen"

Der Druck, auf dem Transfermarkt Verstärkung für die Viererkette zu beschaffen, wächst also weiter. "Wir wollen und werden noch Spieler holen", bekräftigt Kohfeldt. Bleibt nur die Frage, ob er und Manager Frank Baumann wirklich die gewünschte Top-Qualität bekommen. Oder ob man nicht irgendwann doch eine schlichtweg solide Lösung vorziehen muss.