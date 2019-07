Skarke: "Das spricht ja eher gegen eine klare Fehlentscheidung"

Lange Zeit hatte es am Sonntagnachmittag so ausgesehen, als ob Darmstadt 98 seine Serie von drei Auswärtssiegen beim Hamburger SV fortschreiben und einen Saisonauftakt nach Maß feiern kann. Doch in der achten Minute der Nachspielzeit kassierten die Lilien durch einen nach VAR-Einsatz verhängten Strafstoß noch den Ausgleich - sehr zum Ärger des verhinderten Matchwinners und Debütanten Tim Skarke.

Es war die Schlüsselszene einer insgesamt unterhaltsamen Partie: In der fünften Minute der Nachspielzeit hatte Dario Durmic HSV-Joker Manuel Wintzheimer im Strafraum zu Fall gebracht. Der Verteidiger war zwar mit der Fußspitze auch am Ball gewesen, traf seinen Gegenspieler aber auch am Bein. Schiedsrichter Robert Hartmann, der zunächst weiterspielen lassen wollte, wurde von Video-Assistentin Bibiana Steinhaus in die Review-Area geschickt - und entschied schließlich auf Elfmeter. "Der Schiedsrichter hat sich die Szene lange angeguckt, das spricht ja eher gegen eine klare Fehlentscheidung, die revidiert werden muss", wird Lilien-Neuzugang Skarke auf der Vereinswebsite zitiert. "Ich denke nicht, dass es ein Elfmeter war, zumal ich mich schon über die fünf Minuten Nachspielzeit gewundert hatte."

Doch am Ende musste sich der im Sommer aus Heidenheim gekommene Offensivmann wie seine Mannschaftskameraden mit dem Remis anfreunden. "Momentan ist das bitter, aber wir sind als Team aufgetreten, haben sehr gut gestanden und werden uns auch bald über den Punkt freuen können", sagte der 22-Jährige, der die Südhessen mit einem Blitz-Start in der zweiten Hälfte in Führung gebracht hatte. 14 Sekunden war der ehemalige Junioren-Nationalspieler (ein Einsatz für die U 21 des DFB) auf dem Feld, als er nach einem abgewehrten Schuss von Serdar Dursun zum zwischenzeitlichen 1:0 abstaubte. "Das Tor hat uns als Mannschaft sehr geholfen, das freut mich natürlich extrem."

Grammozis: "Ich bin mit der Leistung zufrieden"

Sein Trainer Dimitiros Grammozis freute sich über den gelungenen Schachzug, Skarke ins Spiel gebracht zu haben. Der Joker sollte auf dem Flügel für frischen Wind sorgen. "Das ist uns natürlich gleich super gelungen, und es freut mich für Tim, da er in der Vorbereitung gut gearbeitet hat", sagte der Ex-Profi. Den Elfmeter in der Schlussminute bezeichnete auch Grammozis als "bitter", fügte aber an: "Ich bin mit der Leistung zufrieden und hoffe, dass wir daraus Selbstvertrauen ziehen können."