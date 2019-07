Rode - Bis zum Karriereende ein Adler?

Am Sonntag sprach Sebastian Rode nach dem Vormittagstraining über seine Rückkehr zur Eintracht, den langfristigen Fünfjahresvertrag und seinen Gesundheitszustand nach der Knorpel-Operation Mitte Mai. Trainer Adi Hütter traf derweil auf einen alten Bekannten.

Aus Frankfurts Trainingslager in Windischgarsten berichtet Julian Franzke

Die Trainingskiebitze nahmen nicht größer Notiz von Milan Miklavic, der die Einheit am Sonntag interessiert verfolgte. Dafür freute sich Hütter umso mehr, seinen früheren Trainer und Förderer in Windischgarsten wiederzusehen. Anfang der 90er war Hütter beim Grazer AK Spieler unter Miklavic. "Mit ihm haben wir schon 1992 Pressing gespielt. Er war ein großer Fan von Arrigo Sacchis Milan-Mannschaft. Das gefiel mir schon damals, da es ein gutes Mittel ist, um den Gegner früh zu stören, höher zu verteidigen und einen kürzeren Weg zum Tor zu haben", erzählte Hütter vor einem Jahr im kicker-Interview. Mit Miklavic, inzwischen 70 Jahre jung, traf er sich schon am Samstag zum Fachsimpeln.

Während sich Hütter und Miklavic auch am Sonntag nach dem Training freudig miteinander austauschten, sprach Rode in einer Presserunde über...

...seine Rückkehr: "Ich bin glücklich, wieder bei der Mannschaft zu sein und freue mich einfach, auf dem Platz zu stehen. Das letzte halbe Jahr hat schon unglaublich viel Spaß gemacht mit der Truppe, jetzt wurde ich wieder super gut aufgenommen. Ich war die ganze Zeit sehr optimistisch, dass der Wechsel klappt, denn ich hatte die Zusage von Fredi Bobic und dem Trainer, dass sie mich unbedingt haben wollen."

...die überraschend schnelle Genesung nach dem Knorpelschaden im rechten Knie: "Der Knorpel war an einer Stelle abgeplatzt, die keine Hauptbelastungszone ist. Der Doktor machte mir Hoffnung, dass es mit seinem OP-Verfahren relativ schnell gehen kann. Ich habe in der Reha sehr gut gearbeitet, das sieht man jetzt. Natürlich muss ich peu à peu aufgebaut werden, aber ich bin auf einem guten Weg."

Angst brauche ich keine zu haben, das Knie ist soweit okay. Sebastian Rode

...den Zeitpunkt seiner Rückkehr in den Spielbetrieb: "Das erste Pflichtspiel käme erst in zwei Wochen infrage (in der nächsten Qualifikationsrunde zur Europa League, Anm. d. Red.). Man muss schauen, wie weit ich bis dahin bin und wie ich die Trainingsbelastung verkrafte. Bisher sind alle sehr zufrieden. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Angst brauche ich keine zu haben, das Knie ist soweit okay. Ich würde mir meine Stärken nehmen, wenn ich mit angezogener Handbremse spielen würde. Man muss Vertrauen in seinen Körper haben, um Leistungssport zu machen."

...den gestiegenen Konkurrenzkampf im Mittelfeld: "Es sind qualitativ sehr gute Spieler gekommen. Kohr hat in der Bundesliga schon Eindruck hinterlassen, auch Sow wird uns nach vorne bringen. Ich stelle mich dem Konkurrenzkampf und will an den Leistungen aus der letzten Saison anknüpfen. Dann komme ich auch zu meinen Einsatzzeiten."

...den Fünfjahresvertrag in Frankfurt: "Das ist ein Vertrauensbeweis des Vereins. Ich sehe meine Zukunft langfristig bei der Eintracht und möchte dieses Vertrauen zurückgeben. Es wäre sehr schön, wenn ich den Vertrag erfüllen kann. Danach wird wahrscheinlich nicht mehr viel kommen. Fünf Jahre will ich noch spielen, so lange soll der Körper alles mobilisieren. Mit 33, 34 Jahren spielt kaum noch jemand in der Bundesliga. Dann wird man sehen, was noch passiert."