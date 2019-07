"Das ist eine gute Nachricht": Kohfeldt "beruhigt" nach Augustinsson-Diagnose

Am Freitag hatte es Sorgen und Rätsel um Bremens Linksverteidiger Ludwig Augustinsson gegeben. Schließlich war der 25-jährige mit zunächst nicht näher definierten Problemen abgereist. Inzwischen steht aber fest: Es ist nichts Ernstes. Das stimmt vor allem Trainer Florian Kohfeldt froh.

Am Sonntag absolvierte der SV Werder Bremen am Chiemsee einen höchst überzeugenden Test gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar - und gewann am Ende verdient mit 4:0. Mit am Seitenrand dabei: Linksverteidiger Ludwig Augustinsson, der noch am Vorabend mit Problemen abgereist war.

Der Schwede sah sich den Test seiner Kollegen live mit an - und unterhielt sich dabei unter anderem ausgiebig mit "Kiebitz" Zlatko Junuzovic. Der frühere Werderaner und aktuelle Profi von RB Salzburg, der am Freitag erst den Auftakt in die österreichische 1. Liga erfolgreich bestritten hatte (2:0 gegen Austria Wien), sah sich bei seinen altbekannten Kollegen um.

Was bei Augustinssons Untersuchung in Grassau herausgekommen war, teilte der SVW in der Zwischenzeit ebenfalls mit. Aufgrund einer Überlastungsreaktion im linken Bein unterhalb des Knies hatte der Antreiber während der gesamten Vorbereitung immer wieder leichtere Probleme. Auch deshalb hatten sich die sportlich Verantwortlichen entschieden, Augustinsson eingehend untersuchen zu lassen, wie Coach Kohfeldt die Gründe der kurzfristigen Abreise des Nationalspielers erläuterte.

"Ludde hat sich eingehend bei einem Spezialisten untersuchen lassen und es konnte kein struktureller Schaden festgestellt werden. Das ist eine gute Nachricht", so Kohfeldt, der sich aufgrund der positiven Neuigkeiten "beruhigt" zeigte. Zumal sein Schützling bereits ab Montag wieder ins individuelle Training einsteigen kann: "Die Reaktion muss sich beruhigen, aber der Pflichtspielstart ist nicht gefährdet."

Entscheidung bei Langkamp steht noch aus

Darüber hinaus teilte Bremen noch Folgendes mit: "Sebastian Langkamp wird nicht mehr im Chiemgau in den regulären Trainingsbetrieb der Grün-Weißen einsteigen. Je nachdem, wie die Reha verläuft, wird entschieden, ob der Innenverteidiger noch vor dem Pokalspiel gegen Atlas Delmenhorst wieder ins Mannschaftstraining einsteigt oder nicht."

Transfers? Kohfeldt: "Meine Sorge ist groß"

Die Situation stimmt Trainer Kohfeldt aber definitiv nachdenklich. "Meine Sorge ist groß. So können wir natürlich nicht in die Saison gehen. Wir werden etwas tun", erklärte der 36-Jährige. "Ich vertraue da ganz auf Frank Baumann." In Milos Veljkovic (Zehenbruch) und eben Langkamp (Muskelfaserriss) fehlen vorerst zwei Innenverteidiger. Sportchef Baumann bestätigte bereits, dass noch mindestens zwei Spieler geholt werden. Ein Defensivspieler besitze zudem Priorität.