Schöpf: "Ich finde es charakterlich schwach"

Nach einem schlimmen Foul von Herthas Karim Rekik war Alessandro Schöpf lange ausgefallen. Nun ist er zurück im Schalker Mannschaftstraining - und frustriert wegen Rekiks Verhalten nach dem damaligen Spiel.

Aus Schalkes Trainingslager in Mittersill/Österreich berichtet Toni Lieto

Alessandro Schöpf ist ein stets gut gelaunter, sympathischer und freundlicher Zeitgenosse. Am Sonntag gefror sein fröhliches Lächeln aber abrupt und machte einem Ausdruck der Enttäuschung Platz, gepaart mit einer Spur Ärger.

"Nein", sagte er auf die Frage, ob Herthas Karim Rekik nach dem schweren und überaus folgenreichen Foul im Spiel am 25. Januar in Berlin mal den Kontakt zu ihm gesucht habe. Der Berliner postete zwar kurz nach der Partie im sozialen Netzwerk einen Beitrag mit den Worten: "Ich möchte mich bei Alessandro Schöpf entschuldigen. Es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Gute Besserung! Ich hoffe, du bist schnell wieder fit!"

Aber: "Bei mir persönlich hat er sich nicht einmal gemeldet", sagte Schöpf am Sonntag auf Nachfrage und wirkte durchaus frustriert: "Ich finde das sehr schade, traurig und charakterlich schwach, dass man sich danach nicht mal kurz melden und entschuldigen kann." Schöpf betonte beim Gedanken an Rekiks Attacke im damaligen Spiel, dass er seinem Gegenspieler "keine Absicht unterstellen" wolle und auch "nicht nachtragend" sei.

Schöpf hatte damals einen Riss des Außenbandes und eine Kapselverletzung im Knie erlitten. Erst jetzt im Trainingslager in Mittersill ist der Mittelfeldspieler wieder vollumfänglich ins Mannschaftstraining eingestiegen. Es sieht danach aus, als sei er zum Saisonstart wieder einsatzfähig. Schalke spielt zunächst in Gladbach und dann gegen den FC Bayern. Am 3. Spieltag (31. August) heißt Schalkes Gegner - Hertha BSC.