Covic gibt Entwarnung bei Leckie

Am Sonntagvormittag fehlten einige Hertha-Profis im Mannschaftstraining - aus unterschiedlichen Gründen. Ein Überblick.

Aus dem Trainingslager von Hertha BSC in Stegersbach berichtet Andreas Hunzinger

Am Sonntagvormittag gehörte Mathew Leckie zu den Profis von Hertha BSC, die in Stegersbach nicht mit der Mannschaft trainierten. Der Offensivspieler, den Trainer Ante Covic auch als Alternative für die rechte Außenverteidiger-Position im Kopf hat, arbeitete individuell, nachdem er das Training am Samstagvormittag wegen muskulärer Probleme im rechten Oberschenkel vorzeitig hatte beenden müssen und schon die Einheit am Samstagnachmittag verpasst hatte.

Laut Covic sind die Beschwerden des 28-Jährigen aber leichterer Natur. "Die Muskulatur war einfach ermüdet und hat zugemacht, ohne dass etwas gerissen ist", sagte der Hertha-Coach. Covic rechnet damit, dass der sprintstarke Australier "die nächsten zwei Tage" wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

Ob Dedryck Boyata in Stegersbach nochmal ins Teamtraining zurückkehrt, ist ungewiss. Der von Celtic Glasgow gekommene Innenverteidiger hatte sich nach seinem Einsatz am vergangenen Donnerstag beim Testspiel gegen Fenerbahce Istanbul (2:1) mit Beschwerden im rechten vorderen Oberschenkel abgemeldet und arbeitet seitdem individuell.

Nicht mit der Mannschaft trainierten auch Niklas Stark und Lukas Klünter. Die beiden Defensivspieler plagt indes keine Verletzung, das Kürzertreten der beiden bezeichnete Covic als "Vorsichtsmaßnahme. Gerade, da wir uns jetzt in der letzten Phase befinden, in der wir an der Spritzigkeit arbeiten, lauern viele Gefahren, was die Muskulatur betrifft. Da sind gerade Spieler wie Niki und Lukas, die Sprintertypen, sehr anfällig."