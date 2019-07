Erster Sieger aus Kolumbien: Youngster Bernal gewinnt die Tour de France

Mit Egan Bernal hat erstmals ein Kolumbianer die Tour de France gewonnen - die abendliche Abschlussetappe in der französischen Hauptstadt entschied Caleb Ewan für sich. Emanuel Buchmann beendete die große Frankreich-Schleife als Vierter, Peter Sagan streift sich zum siebten Mal seit 2012 das Grüne Trikot über.

Mit 71 Sekunden auf Titelverteidiger Geraint Thomas triumphiert der Kolumbianer als erster Südamerikaner überhaupt in Paris. Über den letzten freien Platz auf dem Podium darf sich Steven Kruijswijk freuen.

Der erst 22-jährige Bernal entriss auf der 19. Etappe dem Franzosen Julian Alaphilippe das Gelbe Trikot, als er in ein chaotisch verlaufenen Bergetappe für seinen Solo-Ritt belohnt wurde.

Zum siebten Mal in Folge sichert sich Peter Sagan das Grüne Trikot des besten Sprinters. Sagan siegte damit immer seit 2012 mit Ausnahme des Jahres 2017, als der Australier Michael Matthews die Nase vorne hatte. Damals wurde er wegen einer umstrittenen Aktion in einem Massensprint disqualifiziert. Der gebürtige Ost-Berliner Erik Zabel war in der Sprintwertung sechs Mal erfolgreich.

Der 29-jährige Slowake Sagan vergoldet damit das starke Abschneiden des Bora-hansgrohe-Teams ab, das auch den viertplatzierten Emanuel Buchmann in seinen Reihen hat.

Das gepunktete Trikot des besten Bergfahrers sicherte sich der Franzose Romain Bardet. Der Kapitän des Teams AG2R war angetreten, um die 34-jährige Durststrecke der Tour-Gastgeber zu beenden. Am Ende scheiterte er wie auch der verletzt ausgestiegene Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) und Publikumsliebling Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

Die finale Etappe zum Nachlesen im Ticker...

Alle Wertungen im Überblick...