Hamburgs elfter Neuzugang heißt Amaechi

Der Hamburger SV hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Xavier Amaechi aus der Jugend des FC Arsenal wird zukünftig das Trikot der Hanseaten tragen. Der 18-Jährige unterschrieb einen Vierjahresvertrag.

Amaechi absolvierte am Samstag den Medizincheck und unterschrieb anschließend den Kontrakt. "Er ist ein junger talentierter Spieler, der viel Tempo mitbringt, gute kurze schnelle Bewegungen hat und die Eins-gegen-eins-Situationen sucht", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt zur Verpflichtung des Engländers. "Ich habe es zuerst nicht für möglich gehalten, dass wir mit diesem Spieler in Verhandlungen treten können, aber insbesondere Michael Mutzel hat schon sehr früh Kontakt mit ihm aufgenommen und mit dem Spieler hart um einen Wechsel gekämpft. Erstaunlich war seine Entschlossenheit, trotz vieler lukrativer Angebote aus dem In- und Ausland zum HSV zu kommen. Auch wenn wir uns sehr viel von ihm versprechen, ist noch etwas Geduld gefragt."

Der Neuzugang selbst erklärte, dass die Bedingungen beim HSV "top" seien. "Ich bin wirklich beeindruckt von der Mannschaft, den Fans und dem Stadion. Ich denke, es ist eine große Chance für mich, für diesen Verein zu spielen."

Der Linksfuß steht seit Sommer 2013 für die Gunners auf dem Rasen. Im vergangenen Sommer durfte er 17-jährig bereits für die U 23 von Arsenal ran. der Rechtsaußen verbuchte in der Premier League 2 insgesamt 14 Einsätze (vier Tore, fünf Assists). Amaechi wurde auch schon in zwei U-Nationalmannschaften Englands eingesetzt. Für die U 16 lief der Offensivmann in sechs Spielen auf (zwei Tore), für die U 17 der "Three Lions" stehen fünf Einsätze (ein Tor) zu Buche.