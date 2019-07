Kein Sieger im Duell Schweinsteiger vs. Rooney

Für Bastian Schweinsteiger und Chicago Fire geht es in der Eastern Conference der Major League Soccer einfach nicht voran. Torlos trennten sich die Mannschaft aus Illinois und Washington DC United am Samstagnacht. Das Duell mit der englischen Legende Wayne Rooney ist das fünfte Remis in Folge. Eine Qualifikation für die Play-offs wird damit immer unwahrscheinlicher.

Auch am 24. Spieltag sollte es für Chicago nicht reichen. Der Klub von Ex-Bayern-Star Schweinsteiger bemühte sich zwar, am Ende sprang aber wieder einmal wenig dabei heraus. Ärgerlich aus Sicht von Chicago war vor allem ein nicht gegebener Elfmeter, United-Verteidiger Russel Canouse war der Ball im Strafraum an die Hand gesprungen. Auf der anderen Seite vergab Rooney per Freistoß die beste Möglichkeit für die Hauptstädter.

Den letzten Dreier fuhr Chicago vor sechs Partien ein. Am 16. Spieltag gewann der Verein mit 5:1 gegen Atlanta United FC. Nach 24 Spieltagen und 24 Zählern steht Fire auf dem vorletzten Tabellenplatz, die Qualifikation für die Play-offs rückt derzeit also in weite Ferne. Nur die Teams auf den ersten sieben Ränge qualifizieren sich überhaupt. Rooney und Washington sind als Dritter im Osten hingegen voll im Soll.