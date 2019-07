Klaassen, Osako, Füllkrug mal zwei: Bremen überfordert Eibar

Nach den eher schwachen Auftritten vergangene Woche bei einem Blitzturnier gegen Zweitliga-Aufsteiger Osnabrück (0:1) und Bundesliga-Konkurrent 1. FC Köln (1:0) hat sich der SV Werder Bremen gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar richtig stark präsentiert. Nach etwas Chancenwucher in Abschnitt eins, sprang am Ende ein hochverdientes 4:0 heraus, bei dem Joker Niclas Füllkrug gleich zweimal netzte.

Werder-Coach Florian Kohfeldt, der aktuell mit seinem Kader das Abschluss-Trainingslager in Bayern am Chiemsee auf der Sportanlage des ASV Grassau abhält, vertraute beim Test gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar auf seine A-Spieler. Lediglich der verletzte und kurzfristig wieder abgereiste Augustinsson (noch nicht näher definierte Gründe) fehlte, dafür rückte der 30-jährige Innenverteidiger Christian Groß (2018 von Osnabrück zum SVW II gekommen) rein - und Friedl dafür auf die Linksverteidigerposition. Ansonsten agierten bestens bekannte Akteure wie Moisander (Kapitän bei diesem Spiel), Sahin, Maxi Eggestein, Sargent, Osako oder auch Rashica.

Werder kommt auf - und Rashica trifft den Pfosten

Zu Spielbeginn zeigten sich allerdings zuallererst die Basken, vor allem Cote und der frühere Bochumer oder Frankfurter Inui machten ein wenig Betrieb. Richtig gefährlich wurde es für die Bremer Hintermannschaft um den relativ beschäftigungslosen Pavlenka dabei aber nicht.

In der Folge erspielten sich die Grün-Weißen mehr und mehr Feldvorteile, drängten Eibars Kollektiv zurück und näherten sich einige Male gefährlich dem SD-Gehäuse an. Die beste Chance vergab dabei Rashica, der nach einem hohen Steilpass von Sahin nicht mehr aufzuhalten war, seine Schnelligkeit ausspielte und aus spitzem Winkel den rechten Pfosten traf (11.). Darüber hinaus ließen auch Klaassen (25.), Sargent (34.) und Rashica (44.) weitere Möglichkeiten aus. So blieb es nach den ersten 45 Minuten beim Spielstand von 0:0.

Füllkrug kommt und schiebt zweimal ein

Kam als Joker und trug sich noch zweimal in die Schützenliste ein: Werder-Neuzugang und -Stürmer Niclas Füllkrug. imago images

Im zweiten Abschnitt sollte sich der SVW abschlusstechnisch verbessert zeigen - wenngleich auch wieder Rashica (46.) und vor allem "Chancentod" Sargent (59.) abermals aus besten Lagen vergaben. Letztlich brachte ein Handelfmeter nach einem klaren Vergehen von Arbilla die Führung: Klaassen trat an, folgte damit auf den abgewanderten Top-Schützen Max Kruse (Fenerbahce Istanbul), und traf stramm rechts neben den Pfosten (51.).

Ein Treffer, der Eibar irgendwie komplett lähmte. Fortan zeigten sich die Basken nicht mehr richtig konzentriert, offenbarten Räume, deckten Gegenspieler nicht mehr richtuig und fingen sich die nächsten Tore. Erst stellte Osako nach einer Sahin-Ecke per Kopf auf 2:0 (61., Torwart Yoel verschätzte sich), dann brachen gleich zweimal jeweils vier Mann durch und zeigten sich allesamt (!) frei vor dem SD-Schlussmann. Nach überlegten Querpässen von Bartels und Johannes Eggestein schob dabei beide Male Joker Füllkrug ein - zum 3:0 (70.) und zum 4:0 (75.).

Dies war zugleich der Endstand dieser Partie, bei der das Team des SV Werder Bremen einen insgesamt überzeugenden Eindruck hinterließ.