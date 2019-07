Dolbergs Blitzstart leitet Ajax-Triumph ein

Ajax Amsterdam hat den niederländischen Supercup gewonnen. Mit einem 2:0-Sieg gegen PSV Eindhoven fuhren die Hauptstädter in der Johan-Cruyff-Arena ihren neunten Erfolg ein.

Ajax legte einen Blitzstart hin und traf bereits nach 35 Sekunden: Veltmann fand aus dem rechten Halbfeld die Lücke und steckte auf den durchstartenden Van de Beek durch, der von der rechten Strafraumkante links auf Dolberg querlegte, sodass der 21-Jährige Däne nur noch einschieben musste - 1:0. Nach nur wenigen Minuten hatte Dolberg sogar das 2:0 auf dem Fuß, verpasste den Kasten aber deutlich.

Der Champions-League-Halbfinalist dominierte den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit, wurde vor dem gegnerischen Tor allerdings nicht mehr zwingend. Auf der anderen Seite probierte es Gakpo mit einem Schuss, doch der Ajax-Keeper entschärfte die Situation (28.). Mehr bot der erste Durchgang nicht - es blieb beim 1:0 zum Halbzeitpfiff.

Blind wuchtvoll - PSV nur noch zu zehnt

Im zweiten Durchgang baute Ajax früh ihre Führung aus: Nach mehreren geblockten Schüssen durfte auch Blind, der die meisten Ballberührungen in der Partie hatte (80), sein Glück probieren und hämmerte die Kugel mit einem wuchtvollen Linksschuss von der Strafraumgrenze oben rechts in die Maschen. Der VAR prüfte ein mögliches Foulspiel, doch der Treffer zählte - 2:0 für Ajax (53.). Es war die Vorentscheidung, die Mannschaft von Ex-Bayern-Profi Mark van Bommel konnte nichts mehr ausrichten. Zudem war Eindhoven nach der 66. Minute in Unterzahl, da sich Lammers eine Verletzung zuzog und das Wechselpensum bereits ausgereizt war.

Malen hatte den Anschlusstreffer nochmal auf dem Fuß, jagte die Kugel aber über die Querlatte (72.). Auf der anderen Seite scheiterte Dest unmittelbar danach am Aluminium - und es blieb beim 2:0-Sieg für Ajax Amsterdam.

Die Mannschaft von Cheftrainer Erik ten Hag entscheidet damit neben der Meisterschaft in der Eredivisie zum neunten Mal den niederländischen Supercup für sich.