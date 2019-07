"Es war einfach zu viel Wasser auf dem Platz"

Bei der Entscheidung von Schiedsrichter Robert Schörgenhofer, den Test zwischen Borussia Dortmund und Udinese Calcio (4:1) sieben Minuten vor dem Ende abzubrechen, konnte es keine zwei Meinungen geben. Diskutieren konnte man allenfalls darüber, ob der Abbruch bei sintflutartigen Regenfällen im österreichischen Altach früher erfolgen musste.

Aus Altach berichtet Thomas Hennecke

"Es war zu gefährlich", sagte Dortmunds Trainer Lucien Favre, "es war unmöglich, einfach Fußball zu spielen, es war zu viel Wasser auf dem Platz." Michael Zorc fand es "richtig, dass abgebrochen wurde. Der Ball rollte nicht mehr." Mit zunehmender Spieldauer, ergänzte der BVB-Sportdirektor, "konnte man nicht mehr von einem Fußballspiel sprechen. Das ließen die Platzverhältnisse nicht zu." Unkontrollierte Aktionen, deren Leidtragender zweimal Marco Reus war, häuften sich: Nur mühsam war Dortmunds Kapitän zu bändigen, als er erst von Sebastian de Maio und dann noch von Mohamed Fofana Seka abgeräumt wurde.

Die Leistung der topbesetzten Formation, die in der zweiten Hälfte für Dortmund spielte, entzog sich beim Wasserball in der Cashpoint Arena der Bewertung mit normalen Maßstäben. "Das", seufzte Favre, "war unmöglich zu analysieren." Was Dortmunds Trainer bis zur Pause auf trockenem Boden gesehen hatte, ließ sein Herz höher schlagen: Spiel- und Kombinationsfreude, ein hohes Maß an Variabilität in der Offensive und nach Toren von Thorgan Hazard, Mario Götze (Elfmeter), Julian Weigl und Julian Brandt eine sogar noch zu niedrig ausgefallene Führung.

"Natürlich", das gab Sportdirektor Zorc zu, "hat uns Udine den Gefallen getan, uns Fußball spielen zu lassen". Aber auch trotz ausbaufähiger Gegenwehr der Italiener spürte Zorc in den eigenen Reihen die unbändige Lust, den Ball zirkulieren zu lassen und Abschlusssituationen am laufenden Band zu kreieren. Unterstützung erhielt Dortmunds auf dem Papier schon hochwertige Offensive durch ständig nachrückende Außenverteidiger (Hakimi/rechts, Guerreiro/links), die Druck und Power noch erhöhten. "Das war schön zu sehen", schwärmte Favre.

Weniger schön fand er, dass sich Hazard frühzeitig am Knöchel verletzte und ausgewechselt werden musste. Eine genaue Diagnose soll erst am Sonntag erfolgen, aber Favres erster Eindruck am Samstagabend war, dass es "nicht so schlecht" um den Neu-Dortmunder steht.