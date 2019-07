Blitzstart: Rode schon im Mannschaftstraining

Am Samstagnachmittag gab es für die zahlreichen Eintracht-Fans in Windischgarsten eine freudige Überraschung: Sebastian Rode wurde nicht nur als Neuzugang vermeldet, er mischte im Trainingsspiel auch gleich munter mit. Dabei ist es gerade mal zweieinhalb Monate her, dass er sich in London gegen Chelsea einen Knorpelschaden im rechten Knie zugezogen hatte.

Aus Frankfurts Trainingslager in Windischgarsten berichtet Julian Franzke

Großer Trubel herrscht dieser Tage in der 2400-Seelen-Gemeinde Windischgarsten. Das liegt allerdings gar nicht mal so sehr an Eintracht Frankfurt, und auch nicht an Rodes Rückkehr. Das 37. internationale Lederhosentreffen lockt an diesem Wochenende Tausende Besucher in den oberösterreichischen Ferienort. Das Wetter müssen sich die zünftig gekleideten Besucher allerdings "schöntrinken", seit Samstagmittag ziehen mit kurzen Unterbrechungen Gewitter über die bei Sonnenschein so idyllische Berglandschaft hinweg.

Wenige Hundert Meter abseits der mit Bierbüdchen, Bühnen und Festzelten gepflasterten und für den Autoverkehr gesperrten Hauptstraße hat die Eintracht ihr Quartier bezogen. Nach Union Berlin und der TSG Hoffenheim ist Frankfurt bereits der dritte Bundesligist, der sich in diesem Sommer in Windischgarsten auf die neue Saison vorbereitet.

Am Freitag war die Eintracht von Tallinn nach Linz geflogen und im Bus die verbliebenen 85 Kilometer gen Süden gefahren. Das Trainingslager-Programm ist straff: 13 Einheiten hat Adi Hütter bis nächste Woche Sonntag angesetzt, an diesem Sonntag findet zudem ein Testspiel beim österreichischen Drittligisten FC Wels statt. Unterbrochen wird das Trainingslager vom Rückspiel gegen Flora Tallinn am kommenden Donnerstag. Nach einer Vormittagseinheit wird die Mannschaft am Mittwoch von Linz nach Frankfurt fliegen, im Hotel übernachten und noch abends nach dem Spiel von Mannheim aus zurück nach Linz fliegen.

Wir müssen uns im Laufe der Qualifikation natürlich steigern. Adi Hütter

Hütter will das Trainingslager nutzen, um "an den Feinheiten und im technisch-taktischen Bereich" zu arbeiten. Er weiß: "Wir können noch nicht bei 100 Prozent sein." Gegen ein internationales Leichtgewicht wie Flora Tallinn sollte nächste Woche nichts anbrennen. Speziell in den Play-offs könnte auf die Hessen aber ein unangenehmer Gegner warten. "Wir müssen uns im Laufe der Qualifikation natürlich steigern", betont der Trainer.

Gegen Tallinn vermisste der Coach "die letzte Spritzigkeit und Aggressivität", außerdem sind ihm gewisse Nachlässigkeiten beim Umschalten nach Ballverlusten sowie leichtfertige individuelle Fehler aufgefallen. Unterm Strich ist Hütter mit dem Hinspiel und dem Stand der Vorbereitung aber zufrieden: "In vielen Phasen haben wir mit dem Ball gute Sachen gemacht, ich habe viele Lichtblicke gesehen. Tallinn hat gezeigt, dass sie eine ordentliche Mannschaft sind. Solche Partien bringen uns weiter, wir freuen uns auf das Rückspiel. Zu diesem Zeitpunkt sind wir gut unterwegs."

Hütter gefällt die Konkurrenz im Mittelfeld

Mit Blick auf die personellen Planungen ist der Trainer vor allem über die Besetzung des Mittelfelds glücklich. Mit dem zurzeit noch verletzten Djibril Sow, Dominik Kohr und Rückkehrer Sebastian Rode stehen drei starke Achter zur Verfügung, auf der Sechs erhöht der vergangene Saison lange ausgefallene Lucas Torro (Schambeinentzündung) die Konkurrenz. "Wir sind im Mittelfeld anders aufgestellt als letztes Jahr, die Konkurrenz ist weitaus größer", registriert Hütter zufrieden. Im Sturm ist die Baustelle dagegen unverändert groß. "Da müssen wir etwas tun", sagt der 49-Jährige, ergänzt aber: "Wichtig ist, dass wir Ruhe und Geduld haben. Wir tätigen keinen Schnellschuss."